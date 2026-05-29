Robert Fico: Zalutali dron u Rumuniji može da zapali Evropu! Premijer Slovačke hitno pozvao EU i Rusiju na dijalog!

Premijer Slovačke Robert Fico izrazio je danas punu solidarnost sa Rumunijom nakon opasnog incidenta sa dronom u gradu Galacu i uputio dramatičan apel za hitno otvaranje dijaloga između Evropske unije i Ruske Federacije kako bi se sprečila totalna eskalacija.

Fico je u objavi na društvenoj mreži Iks (X) podsetio javnost da je pre samo nekoliko dana upozorio na upravo ovakav scenario. On je istakao da bi, u odsustvu direktne komunikacije između Brisela i Moskve, "svaki zalutali dron mogao da dovede do eskalacije tenzija koje možda neće moći da budu kontrolisane".

"Uzdržite se od zapaljivih izjava"

"Povodom incidenta sa dronom izražavam punu solidarnost sa rumunskom vladom, pozivam na uzdržanost od zapaljivih izjava i ponovo apelujem na hitno otvaranje dijaloga između Evropske unije i Ruske Federacije" – poručio je slovački premijer.

Podsetimo, jutros je došlo do ozbiljnog incidenta kada se dron srušio direktno na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Nakon pada usledila je snažna eksplozija, a potom i stravičan požar u stanu na 10. spratu solitera. Prema prvim informacijama, dve povređene osobe su hitno prevezene u lokalni urgentni centar, a ovaj događaj je podigao borbenu gotovost i napetost u čitavom regionu.

Autor: D.S.