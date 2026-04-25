Fico ne veruje Zelenskom: Ne bih se iznenadio da Kijev ponovo onesposobi 'Družbu'

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da se ne bi iznenadio ako bi Kijev ponovo onesposobio naftovod „Družba“ nakon dobijanja kredita Evropske unije od 90 milijardi evra.

On je naveo da je to rekao predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen tokom neformalnog razgovora. Fico je ponovio da sukob u Ukrajini nema vojno rešenje i da se može okončati samo diplomatskim putem.

Ukrajina je od 27. januara blokirala isporuke ruske nafte naftovodom „Družba“ ka Slovačkoj i Mađarskoj, pozivajući se na oštećenje cevovoda.

Budimpešta i Bratislava nisu prihvatale tu verziju i tvrdile su da je reč o političkoj odluci Kijeva. Slovačke vlasti su 23. aprila saopštile da su isporuke nafte tim naftovodom obnovljene

Autor: D.Bošković