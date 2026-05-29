KREMLJ SE HITNO OGLASIO! Peskov otkrio: Vladimir Putin obavešten o padu drona u Rumuniji!

Ruski predsednik Vladimir Putin hitno je obavešten o ozbiljnom incidentu sa dronom koji se srušio u Rumuniji, zvanično je danas potvrdio portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Odgovarajući na pitanje novinara u Astani o tome da li je šef ruske države upoznat sa dešavanjima u susednoj zemlji, Peskov je kratko i jasno poručio: "Kako bi moglo da bude drugačije?", prenosi agencija RIA Novosti.

Bukurešt krivi Moskvu, ali nema dokaza

Podsetimo, rumunsko Ministarstvo odbrane ranije danas je saopštilo da je dron udario direktno u krov jedne stambene zgrade u gradu Galacu, pri čemu su povređene dve osobe, a u zgradi je izbio i požar.

Zvanične vlasti Rumunije odmah su prstom uprle u Moskvu i okrivile Rusiju za ovaj opasan incident, ali, kako se navodi, za sada nisu pružile nikakve konkretne materijalne dokaze koji bi potkrepili te optužbe.

Ovaj događaj je izazvao veliku buru na međunarodnoj sceni, a nakon premijera Slovačke Roberta Fica koji je pozvao na hitan dijalog Brisela i Moskve kako situacija ne bi izmakla kontroli, stigla je i prva zvanična reakcija iz same Ruske Federacije.

Autor: D.S.