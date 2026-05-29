Agent CIA se lažno predstavljao, ukrao 300 zlatnih poluga

U kući visokog zvaničnika CIA uhapšenog zbog pronevere, FBI je pronašao preko 300 zlatnih poluga, vrednosti oko 40 miliona dolara, javlja "Njujork tajms".

Po federalnoj optužnici koja je objavljena u sredu, Dejvid Raš je "bivši zaposleni jedne agencije vlade SAD", koji se lažno predstavljao kao mornarički rezervista nakon što mu je istekla služba.

CIA i FBI su u zajedničkoj izjavi naveli da je Raš uhapšen 19. maja i da je optužen za lažno predstavljanje i protivpravno pribavljanje dobiti.

Po navodima američke obaveštajne službe, od novembra prošle godine do marta ove godine, Raš je tražio – i dobio – "značajnu sumu" deviza i "desetine miliona dolara" u zlatnim polugama, na ime "radnih troškova". Kada je CIA počela da ispituje gde su otišla ta sredstva, nije mogla da pronađe ni devize ni zlato.

Direktor CIA-e Džon Ratklif se onda obratio FBI. Tokom pretresa Rašove kuće 18. maja, agenti FBI su pronašli 303 zlatne poluge od po kilogram, oko dva miliona dolara u gotovini, kao i 35 luksuznih satova, uglavnom "roleksa".

Kako navodi "Tajms", očekuje se da Raš bude optužen i za proneveru javnih sredstava, pošto je lažirao izveštaje o svom radnom vremenu. Naime, on je navodno prijavio 744 sata "vojnog odsustva", za koje je dobio preko 77.000 dolara nadoknade, iako mu je služba u mornarici prestala još 2015.

U optužnici se navodi da je Raš lažirao i svoje kvalifikacije tako što je tvrdio da ima diplomu univerziteta Klemson i master na Renseler Politehnik Institutu. Istraga je utvrdila da nije pohađao nijedan od njih.

Iako CIA nije otkrila tačno koju titulu je Raš imao, iz optužnice se vidi da je posedovao najvišu dozvolu za pristup poverljivim podacima.

Autor: S.M.