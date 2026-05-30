LEKARI OBJAVILI DETALJE O TRAMPOVOM ZDRAVLJU: Otkriveno šta se dešava sa OTOKOM NA NOZI i modricama na rukama, poznato da li je sposoban za funkciju!

Lekar američkog predsednika Donalda Trampa, dr Šon Barbabela, izjavio je da je predsednik u odličnom zdravstvenom stanju, navodi se u zvaničnom memorandumu Bele kuće, u kojem se dodaje da je kod Trampa i dalje prisutan blagi otok potkolenice i da ima benigne modrice na rukama.

Barbabela je u memorandumu naveo da je Tramp u odličnom zdravstvenom stanju, sa snažnom srčanom, plućnom, neurološkom i opštom fizičkom funkcijom, prenosi Rojters.

"Predsednik Tramp je potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države", istakao je Barbabela nakon Trampove posete Nacionalnom vojno-medicinskom centru "Volter Rid".

Odakle Trampu modrice na rukama?

U dokumentu se detaljno objašnjava da su modrice na rukama američkog predsednika zapravo uobičajene i benigne prirode. Kako navodi dr Barbabela, one su povezane sa manjom iritacijom mekog tkiva usled čestog rukovanja, ali i upotrebe aspirina koji predsednik uzima u okviru kardiovaskularne prevencije.

Takođe, zabeležen je napredak u odnosu na prošlu godinu kada je reč o blagom otoku potkolenice. Ipak, u memorandumu nije naveden razlog dermatološkog tretmana kojem je Tramp bio podvrgnut u martu zbog promena na vratu, niti je precizirano da li je nakon oktobra prošle godine ponovo obavio pregled magnetnom rezonancom.

Puca od energije pred 80. rođendan

Tramp, koji će u junu napuniti 80 godina, često ističe da je fizički spremniji i energičniji od svog prethodnika, bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena.

Bajden je funkciju napustio prošle godine u 82. godini života, i to nakon višemesečnih spekulacija u javnosti o njegovoj stvarnoj sposobnosti da obavlja tešku predsedničku dužnost.

