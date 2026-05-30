RUSIJA PRED POBEDOM U UKRAJINI! Putin: Situacija na frontu govori da se sukob bliži kraju

On je kazao da nije moguće navesti konkretne rokove za okončanje sukoba u uslovima borbenih dejstava, kao i da je ruska vojska u ofanzivi na svim delovima fronta u Ukrajini.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da situacija na frontu u Ukrajini daje osnova da se kaže da se sukob u Ukrajini približava kraju.

- Što se tiče moje izjave o tome da, po mom mišljenju, sukob ide ka svom kraju - ja to nisam rekao tek tako, već polazeći od analize situacije na frontu - rekao je Putin na konferenciji za novinare na završetku zvanične posete Kazahstanu.

On je kazao da nije moguće navesti konkretne rokove za okončanje sukoba u uslovima borbenih dejstava, kao i da je ruska vojska u ofanzivi na svim delovima fronta u Ukrajini.

Putin je naglasio da zapadni političari žele da se sukob sa Rusijom nastavi, navodeći da izjave evropskih političara o pripremama za rat s Rusijom zbog navodno agresivnih planova Rusije predstavljaju besmislice.

- To je laž, to je gruba, drska laž. Kako je govorio Gebels, što je laž neverovatnija, to će pre u nju poverovati - rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, Rusija nikada nije pretila i ne preti evropskim državama, jer politika Rusije prema Zapadu nije agresivna.

Rusija je, kako je rekao, i sada spremna za rešavanje ukrajinskog sukoba mirnim putem, kao što je uvek i bila, iako je Rusija započela punu invaziju na Ukrajinu 22. februara 2022.

- Evropa za sada ne predlaže nikoga kao posrednika u pregovorima s Rusijom, ako predloži, videćemo. Kada sam pomenuo Gerharda Šredera, mislio sam na to da se njemu može verovati - kazao je Putin.

Putin je ocenio da su zapadne zemlje prevarile Rusiju tvrdeći da NATO neće načiniti ni korak u pravcu istoka.

Govoreći o ukrajinskom napadu na školski internat u Starobeljsku, Putin je rekao da novinari treba da se stide što se o ovome u evropskim medijima ćuti.

- Ni reči, jednostavno ni jedne jedine reči o tragediji u Starobeljsku, o tome da su deca poginula, da su namerno ubili našu decu. Ni reči uopšte, kao da to ne postoji. Šta je to? Jesu li to sredstva masovnog informisanja? Ne, to su sredstva masovnog zaluđivanja - rekao je Putin, ne spominjući koliko je ukrajinske dece ubijeno u ruskim napadima.

Putin je kazao da je ruski udar na kijevski region bio odgovor za ukrajinski napad na Starobeljsk, kao i da se ukrajinski udari nastavljaju.

Komentarišući pretnje iz baltičkih država da će ruske baze protivvazdušne odbrane u Kalinjingradskoj oblasti biti sravnjene sa zemljom, Putin je rekao da "Rusija raspolaže svim sredstvima da sravni sa zemlje sve koji pokušaju to da urade".

Govoreći o mogućnosti da se dronovi za udare na Rusiju lansiraju iz Letonije, Putin je rekao da sva mesta sa kojih dolazi direktna vojna pretnja po Rusiju predstavljaju legitimne mete.

- Sva mesta odakle dolazi pretnja, direktna, naglašavam, direktna vojna pretnja za Rusiju, predstavljaju legitimne ciljeve - istakao je Putin.

Autor: A.A.