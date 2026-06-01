AKTUELNO

Svet

DRAMATIČNO UPOZORENJE IZRAELSKE VOJSKE: Naređena hitna evakuacija južnih predgrađa Bejruta, Netanjahu izdao naređenje za udar!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hassan Ammar ||

Izraelska vojska je upozorila stanovnike južnih predgrađa Bejruta da napuste svoje domove zbog mogućih napada.

U saopštenju se navodi da će izraelska vojska gađati ciljeve u Dahijeu ukoliko Hezbolah "nastavi da ispaljuje rakete ka izraelskim gradovima i mestima", prenosi Tajms of Izrael.

"Izraelska vojska upozorava stanovnike oblasti Dahije u Bejrutu i poziva ih da se evakuišu radi sopstvene bezbednosti. Ako teroristička organizacija Hezbolah nastavi da ispaljuje rakete na izraelske gradove i mesta, IDF će odgovoriti ciljanjem lokacija Hezbolaha u južnim predgrađima", portparol vojske, pukovnik Avičaj Adrei.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je naložio vojsci da pogodi "terorističke ciljeve u distriktu Dahije u Bejrutu".

Izrael je, kako se navodi, izdao i naredbe o evakuaciji za još devet libanskih gradova.

Autor: D.S.

#Avičaj Adrei

#Benjamin Netanjahu

#Dahije

#Evakuacija

#Hezbolah

#IDF

#Izrael

#bejrut

#liban

POVEZANE VESTI

Svet

Požar zahvatio brdo slavnih, naređena hitna evakuacija! Da li je ovo kraj Holivuda

Svet

IZRAEL IZVEO NAJVEĆI NAPAD NA BEJRUT: Drastična odluka Netanjahua, par sati pre pregovora o primirju

Svet

NAREĐENA EVAKUACIJA U BEJRUTU: Drama u gradu od 2,5 miliona

Svet

SAMO NEKOLIKO MINUTA NAKON IZRAELSKOG UPOZORENJA: Vazdušni udari u šiitskom kvartu Bejruta u rano jutro (VIDEO)

Svet

KRVAVI ODGOVOR NETANJAHUU I ŽESTOKA OSVETA ZA BEJRUT: Hezbolah raketirao jedan od najvećih gradova u Izraelu- Haos na ulicama! (VIDEO)

Svet

Novi talas udara Izraela na Liban: Ubijen komandant raketne jedinice Hezbolaha