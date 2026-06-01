DRAMATIČNO UPOZORENJE IZRAELSKE VOJSKE: Naređena hitna evakuacija južnih predgrađa Bejruta, Netanjahu izdao naređenje za udar!

Izraelska vojska je upozorila stanovnike južnih predgrađa Bejruta da napuste svoje domove zbog mogućih napada.

U saopštenju se navodi da će izraelska vojska gađati ciljeve u Dahijeu ukoliko Hezbolah "nastavi da ispaljuje rakete ka izraelskim gradovima i mestima", prenosi Tajms of Izrael.

"Izraelska vojska upozorava stanovnike oblasti Dahije u Bejrutu i poziva ih da se evakuišu radi sopstvene bezbednosti. Ako teroristička organizacija Hezbolah nastavi da ispaljuje rakete na izraelske gradove i mesta, IDF će odgovoriti ciljanjem lokacija Hezbolaha u južnim predgrađima", portparol vojske, pukovnik Avičaj Adrei.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je naložio vojsci da pogodi "terorističke ciljeve u distriktu Dahije u Bejrutu".

Izrael je, kako se navodi, izdao i naredbe o evakuaciji za još devet libanskih gradova.

