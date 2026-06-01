TRAMP HITNO INTERVENISAO: Izrael povlači trupe, postignut dogovor i sa Hezbolahom!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Izrael neće slati trupe na Bejrut, navodeći da je o tome obavio telefonski razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, ali i da su obavljeni razgovori sa drugom stranom.

"Imao sam veoma produktivan razgovor sa premijerom Izraela Bibijem Netanjahuom i više neće biti slanja trupa na Bejrut, i svi koji su pošli, već su počeli da se vraćaju", objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social, prenosi Rojters.

Tramp je u nastavku objave otkrio da je Bela kuća uspostavila kontakt i sa drugom zaraćenom stranom. On je dodao da je "isto tako, preko visoko pozicioniranih predstavnika", imao "veoma dobar razgovor sa Hezbolahom". Prema rečima američkog predsednika, i Hezbolah se složio da će svaka pucnjava prestati.

Ova hitna diplomatska aktivnost usledila je nakon što je izraelska vojska ranije danas izdala dramatično upozorenje stanovništvu južnih predgrađa Bejruta da hitno napuste svoje domove zbog mogućih vazdušnih napada. U tom saopštenju je bilo navedeno da će izraelska vojska žestoko gađati ciljeve ako Hezbolah "nastavi da ispaljuje rakete ka izraelskim gradovima i mestima".

Nakon intervencije Vašingtona, situacija na terenu bi mogla dramatično da se promeni u pravcu smirivanja tenzija.

