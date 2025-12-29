Tramp na sastanku sa Netanjahuom: Postignut veliki napredak za pet minuta razgovora

Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom počeo je danas nešto posle 20 časova po srednjeevropskom vremenu, na Trampovom imanju Mar-a-Lago u američkoj saveznoj državi Floridi.

Tramp je novinarima izjavio da je već na samom početku razgovora postignut „veliki napredak“, prenosi CNN.

„Već smo postigli veliki napredak. Imali smo sastanak od oko pet minuta i već smo rešili bar tri problema“, rekao je američki predsednik novinarima na otvorenom delu sastanka.

Ranije je Tramp najavio da će sa Netanjahuom razgovarati o „pet glavnih tema“, uključujući i Gazu, tokom njihovog sastanka u Južnoj Floridi.

Autor: Marija Radić