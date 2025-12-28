TRAMP RAZGOVARAO SA PUTINOM UOČI SASTANKA SA ZELENSKIM: Otkrio detalje, stigla poruka iz Kremlja, ukrajinskog lidera sačekali na aerodromu!

Sastanak Trampa i Zelenskog na imanju Mar-a-Lago na Floridi, glavne teme američke bezbednosne garancije Ukrajini od novog ruskog napada i nuklearka Zaporožje

Američki predsednik Donald Tramp ugostiće danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Zelenski na sastanak stiže nakon što je ranije ove sedmice predstavio revidirani mirovni plan od 20 tačaka čiji je nacrt objavio nakon pregovora Kijeva s američkom stranom i prvi put pomenuo mogućnost povlačenja iz Donbasa.

Napisao je na Truth Social:

"Upravo sam imao dobar i veoma produktivan telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Putinom pre mog sastanka sa Zelenskim danas u 13:00 časova."

Tramp je dodao da će se sastanak sa ukrajinskim predsednikom održati u glavnoj trpezariji hotela Mar-a-Lago, dodajući: „Štampa je pozvana.“

Autor: D.Bošković