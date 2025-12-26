TRAMP NAJAVIO: Uskoro ću razgovarati s Putinom, predlozi Zelenskog bez značaja dok ja ne odobrim

Tramp će primiti Zelenskog u rezidenciji na Floridi 28. decembra.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da namerava uskoro da razgovara telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
On je, takođe, rekao da čeka Vladmira Zelenskog da se sastanu, mada nije precizirao ni vreme ni mesto susreta.
„Zelenski će doći kod mene", rekao je Tramp.
Mediji su ranije objavili da će Tramp primiti Zelenskog u rezidenciji na Floridi 28. decembra.
Prema Trampovim rečima, bilo kakvi predlozi Zelenskog u vezi sa rešavanjem ukrajinske krize nemaju značaja bez njegovog odobrenja.
Autor: D.Bošković