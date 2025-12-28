POČEO SASTANAK, TRAMP SUROVO ISKREN: Ili ćemo završiti brzo sukob ili će trajati još dugo! Dao i rok koliko će da čeka (VIDEO+FOTO)

Sastanak Trampa i Zelenskog na imanju Mar-a-Lago na Floridi, glavne teme američke bezbednosne garancije Ukrajini od novog ruskog napada i nuklearka Zaporožje

Američki predsednik Donald Tramp ugostiće danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Zelenski na sastanak stiže nakon što je ranije ove sedmice predstavio revidirani mirovni plan od 20 tačaka čiji je nacrt objavio nakon pregovora Kijeva s američkom stranom i prvi put pomenuo mogućnost povlačenja iz Donbasa.

"Već smo u završnoj fazi pregovora - ili će se okončati (uskoro), ili će trajati još dugo vremena!", rekao je Tramp.

Na pitanje - koliko to znači "uskoro", Tramp je rekao:

"Nemam rokove... Ali, ne više od dve, tri nedelje".

19:33

Tramp: Putin je ozbiljan, želi mir, mnogo ljudi je poginulo

Govoreći zajedno sa Volodimirom Zelenskim ispred njegove kuće Mar-a-Lago, Donald Tramp kaže da veruje kako je Vladimir Putin „ozbiljan kada je u pitanju mir“.

„Previše ljudi je poginulo i mislim da oba predsednika žele da postignu dogovor“, kaže on.

„Verujem da imamo temelje za dogovor koji je dobar za Ukrajinu, dobar za sve. Nema ništa važnije.“

Dodaje da će postojati „čvrst“ sigurnosni sporazum za Ukrajinu i da su „evropske zemlje veoma uključene“.

„Osećam da su evropske zemlje zaista sjajne i da su potpuno usklađene sa ovim sastankom i postizanjem dogovora. Sve su to izvanredni ljudi.“

Sastanak je počeo oko 19.40.

