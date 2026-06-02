Vojna saradnja Kine i Rusije: Od tehnološke zavisnosti do moćnog partnerstva praćenog prikrivenim tenzijama

Rat u Ukrajini ponovo je pokrenuo globalne strahove od stvaranja formalnog kinesko-ruskog vojnog saveza. Međutim, uprkos bliskoj koordinaciji, Peking i Moskva za sada izbegavaju zvanični pakt, birajući umesto toga fleksibilno strateško partnerstvo zasnovano na zajedničkim interesima, geopolitičkom pariranju Sjedinjenim Državama i decenijama dugoj vojnoj trgovini.

Najnovija sveobuhvatna analiza istraživačkog projekta ChinaPower, koji funkcioniše u okviru Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), detaljno osvetljava evoluciju ovih odnosa. Tekst prikazuje put od potpune zavisnosti Pekinga od sovjetskog i ruskog naoružanja, preko masovne krađe tehnologije, pa sve do današnje faze u kojoj Kina ubrzano istiskuje ruske komponente iz svog arsenala.

Istorijsko klatno: Od Korejskog rata do spasa za ruske fabrike

Ako se osvrnemo na prošlost, vojna saradnja ove dve sile imala je dramatične uspone i padove. Sve je počelo tokom pedesetih godina prošlog veka i Korejskog rata, kada je Moskva obezbedila Pekingu enormnu vojnu pomoć vrednu blizu dve milijarde dolara u tadašnjoj vrednosti. Ta podrška je uključivala stotine lovaca MiG-15 i direktnu pomoć razvoju kineskog nuklearnog programa, ali je saradnja naprasno prekinuta usled velikog Kinesko-sovjetskog raskola 1960. godine.

Odnosi su ponovo oživeli nakon Hladnog rata i događaja na Trgu Tjenanmen 1989. godine. Kina se tada našla pod zapadnim embargom, dok je ruska namenska industrija grcala u dugovima nakon kolapsa Sovjetskog Saveza. Peking je u tom trenutku postao finansijski pojas za spasavanje Moskve, pa je u jednom periodu čak 83% celokupnog kineskog uvoza oružja dolazilo upravo iz Rusije. To je Kinezima omogućilo da kupe stotine lovaca Su-27 i Su-30, podmornice klase Kilo, kao i moćne PVO sisteme S-300.

Sukob zbog intelektualne svojine i tajno kopiranje sistema

Dok su ruske isporuke pomogle ubrzanoj modernizaciji kineske vojske, odnosi su počeli da se hlade krajem dvehiljaditih godina zbog kineske prakse reverzibilnog inženjeringa, odnosno kopiranja i špijunaže. Analiza CSIS-a otkriva da je u poslednje dve decenije zabeležen najmanje 21 javno dokumentovan slučaj kineske špijunaže i hakovanja koji su bili usmereni na rusku vojnu tehnologiju, sa posebnim fokusom na vazduhoplovstvo i laserske sisteme.

Kina je prekršila brojne ugovore kopirajući ruske platforme, pa je tako lovac Su-27 poslužio kao osnova za razvoj domaćeg J-11, dok je PVO sistem S-300 prekopiran u kinesku verziju HQ-9. Ove prikrivene tenzije su eskalirale u otvoreno nezadovoljstvo 2019. godine, kada je ruski državni odbrambeni gigant Rostec javno optužio Kinu za preko 500 slučajeva neovlašćenog kopiranja njihove opreme, eksplicitno navodeći avionske motore, avione Suhoj, palubne lovce i PVO sisteme Pancir.

Kraj kineske zavisnosti: Domaći motori potiskuju rusku tehnologiju

Danas se dinamika odnosa iz korena promenila jer Kina beleži drastičan pad uvoza stranog naoružanja zahvaljujući razvoju sopstvene, tehnološki superiorne namenske industrije. Najočigledniji primer ove emancipacije jeste oblast u kojoj je Kina najduže zaostajala — avionski turbofans motori.

Istorijski gledano, čak 88% uvezenih mlaznih motora u Kinu stizalo je iz Rusije, ali Peking sada uspešno završava taj period zavisnosti. Stariji ruski motori Saturn AL-31, koji su pokretali kineske avione, ubrzano se zamenjuju naprednim domaćim motorima serije WS-15 i WS-19, namenjenim za najnovije lovce pete generacije J-20 i J-35. Istovremeno, ruski motori Soloviev se potpuno potiskuju iz strateške avijacije, jer kineski transporteri Y-20 i teški bombarderi dobijaju domaći pogon u vidu motora WS-20.

Novi oblik saradnje pod kineskom dominacijom

Iako su klasične isporuke naoružanja u velikom padu, vojne veze Moskve i Pekinga nisu oslabile, već su jednostavno promenile formu. Umesto nekadašnjeg odnosa kupca i prodavca, saradnja se sada bazira na masovnim zajedničkim vojnim vežbama vazduhoplovstva i mornarice.

Ovi manevri više ne služe prvenstveno za obuku i učenje, već predstavljaju snažan politički alat kojim Kina i Rusija demonstriraju silu i šalju direktne poruke Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima. U ovoj novoj geopolitičkoj realnosti, Kina više definitivno nije mlađi partner koji uči od Rusije — ona je postala ravnopravna, a u mnogim visokotehnološkim aspektima i dominantna strana u ovom osovinskom odnosu.