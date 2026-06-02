Evropska unija deblokira 16,4 milijarde evra za Mađarsku: Fon der Lajen i Peter Mađar proglasili novu eru odnosa

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen zvanično je poželela dobrodošlicu novom mađarskom premijeru Peteru Mađaru (Péter Magyar) tokom njegove prve zvanične posete Briselu.

Sastanak je označio dramatičan zaokret u odnosima dve strane, a Fon der Lajen je tom prilikom najavila oslobađanje čak 16,4 milijarde evra iz evropskih fondova, koji su godinama bili zamrznuti zbog problema sa vladavinom prava u Mađarskoj.

Šefica Evropske komisije je u svom obraćanju istakla da će 12. april ostati dugo upamćen kao dan kada su građani Mađarske izabrali Evropu i demokratiju i odlučili da se vrate u samo srce Evropske unije. Prema njenim rečima, snažan vetar promena već se oseća širom zemlje, što potvrđuju i snažni simboli poput ponovnog isticanja evropskih zastava na zgradi mađarskog parlamenta i izvođenja evropske himne tokom polaganja zakletve nove vlade na Dan Evrope.

Brze reforme protiv korupcije i „zarobljavanja države”

Iako su simboli važni, Fon der Lajen je naglasio da je ključni pomak napravljen zahvaljujući brzom i odlučnom radu nove mađarske vlade. U rekordnom roku formiran je ekspertski kabinet koji je odmah počeo da ispunjava obećanja data građanima, pre svega na polju borbe protiv korupcije i obnove vladavine prava.

U saradnji sa Evropskom komisijom postignut je dogovor o čvrstoj pravnoj arhitekturi koja će zaštititi zajednički novac evropskih poreskih obveznika. Mađarska je donela istorijsku odluku da se pridruži Kancelariji evropskog javnog tužioca (EPPO), a dogovoreno je i značajno jačanje domace Uprave za integritet, koja će dobiti stvarna ovlašćenja za otkrivanje sukoba interesa.

Pored toga, Budimpešta revidira svoj zakon o javnim nabavkama i postepeno gasi kontroverzne „javne fondove od posebnog interesa” (PITs), koji su obuhvatali velike delove mađarske ekonomije i predstavljali visok rizik od sistemskog zarobljavanja države.

Povratak mađarskih studenata u program Erazmus

Jedna od najvažnijih vesti za mlađu populaciju u Mađarskoj jeste potpuni povratak zemlje u kultni program Erasmus. Ovaj evropski brend, koji je oblikovao generacije mladih kroz putovanja, učenje jezika i upoznavanje različitih kultura, ponovo će biti dostupan mađarskim akademcima.

Fon der Lajen je potvrdila da će, zahvaljujući postignutim reformama u oblasti visokog obrazovanja, mađarski studenti moći ponovo da ravnopravno učestvuju u Erazmus zajednici već od naredne akademske godine.

Na kraju, u Briselu je konstatovano da su finansijska tržišta već pozitivno reagovala na ove promene. Poverenje investitora se ubrzano vraća, a povratak međusobnog poverenja između Brisela i Budimpešte postavlja čvrste temelje za sve naredne korake koje će dve strane sprovoditi ruku pod ruku.

