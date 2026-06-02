Da li svetu preti novi talas poskupljenja? Cena nafte skočila na nivo koji brine tržišta

Cena nafte na svetskom tržištu i dalje se nalazi na povišenom nivou, dok investitori pažljivo prate razvoj geopolitičkih tenzija koje bi mogle da utiču na globalno snabdevanje energentima. Referentna evropska nafta Brent danas se kreće oko 95 dolara po barelu, dok je cena američke WTI nafte oko 92 dolara.

Rast cena dolazi u trenutku kada tržište procenjuje moguće posledice situacije na Bliskom istoku, ali i potencijalne poremećaje u lancima snabdevanja koji bi mogli da utiču na dostupnost sirove nafte i naftnih derivata širom sveta. Analitičari upozoravaju da je tržište postalo izuzetno osetljivo na svaku vest koja bi mogla da ugrozi proizvodnju ili transport energenata.

Za potrošače su kretanja na tržištu nafte posebno važna jer se više cene sirove nafte najčešće pre ili kasnije preliju na cene goriva. Kada nafta poskupi, rastu troškovi transporta, logistike i proizvodnje, što može dodatno podstaći inflaciju i povećati troškove života.

Iako su trenutni nivoi i dalje ispod istorijskih rekorda zabeleženih tokom prethodnih energetskih kriza, cena od oko 95 dolara po barelu smatra se dovoljno visokom da izazove zabrinutost među privrednicima i kreatorima ekonomske politike. Posebno se prati da li će Brent uspeti da probije psihološki važnu granicu od 100 dolara po barelu, što bi moglo da pojača pritisak na svetsku ekonomiju.

U narednim nedeljama fokus tržišta biće usmeren na geopolitička dešavanja, odluke velikih proizvođača nafte i procene globalne tražnje. Upravo od tih faktora zavisi da li će trenutni rast biti kratkotrajan ili će svet ući u novu fazu skupljih energenata i goriva.

