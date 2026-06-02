Novi trag u pljački veka vodi na Istok Evrope: Od ukradenog blaga iz Luvra i dalje ni traga ni glasa

Detektivi koji istražuju spektakularnu krađu umetničkih predmeta u Luvru u Parizu prošlog oktobra prate novi trag, a koji vodi ka Belgiji!

Navodi se da je belgijska policija na mobilnim telefonima nekoliko uhapšenih lopova pronašla fotografije unutrašnjosti Luvra, a naročito Galerije Apolon, gde je razbojništvo koje su mediji nazvali "pljačka veka" izvršeno.

O novom tragu su izvestili časopis Paris Match i list Le Parisien, pozivajući se na pravosudne izvore, prenela je agencija DPA.

Navodi se da su Francuska i Belgija pokrenule zajedničku istragu. Javno tužilaštvo u Parizu nije ni potvrdilo ni demantovalo postojanje nove istrage.

Prema medijskim navodima, fotografije su pronađene na mobilnim telefonima osumnjičenih iz istočne Evrope koji su specijalizovani za krađe tereta?!

Pravosudni izvori navode da je cilj istrage da se razjasni da li postoji veza između lopova uhapšenih u Belgiji i četvorice osumnjičenih koji se trenutno nalaze u pritvoru u Francuskoj.

Oni se terete da su 19. oktobra 2025. godine uspeli da provale u Luvr, jedan od napoznatijih svetskih muzeja, kako bi ukrali krunski nakit čija je vrednost procenjena na 88 miliona evra. Nestalom nakitu i dalje nema traga.

Ovaj incident dospeo je na naslovne strane medija širom sveta, pokrenuo raspravu o bezbednosti muzeja i doveo do ostavke tadašnjeg direktora muzeja.

Maskirani muškarci parkirali su kamion opremljen hidrauličnom platformom pored muzeja. Dok su dvojica počinilaca čekala na ulici na skuterima, druga dvojica su pomoću platforme stigla do balkona na prvom spratu, a odatle kroz prozor ušla u muzej. Cela pljačka trajala je svega nekoliko minuta.

Tokom pljačke, lopovi su oborili i oštetili krunu carice Evgenije, koja je kasnije pronađena. Prema dostupnim podacima, pljačka je trajala između četiri i sedam minuta i predstavlja prvu krađu umetnina u Luvru od 1998. godine, kada je nestala slika Put ka Sevru.

Dvojica muškaraca u tridesetim godinama iz Sen Denija uhapšeni su 25. oktobra 2025. godine zbog povezanosti sa pljačkom. Jedan osumnjičeni je pritvoren na aerodromu Šarl de Gol dok je pokušavao da se ukrca na let. U noći između 29. i 30. oktobra, uhapšen je i treći osumnjičeni.

Autor: S.M.