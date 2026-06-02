HOROR NA OSTRVU SILTU NEMAČKOJ: Srušila se betonska nadstrešnica od 40 metara, čudom izbegnuta velika tragedija

Betonska nadstrešnica dugačka čak 40 metara srušila se sinoć oko 18:30 sati na trotoar i poznato šetalište na ostrvu Silt u Nemačkoj. Konstrukcija stambeno-poslovne zgrade pala je tik preko puta popularnog rekreativnog bazena "Silter Vele", na svega nekoliko koraka od same plaže.

Na mesto nesreće odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, vatrogasci i Agencija za tehničku pomoć (THW) kako bi detaljno pretražili ruševine i proverili da li pod teškim betonskim pločama ima zatrpanih ljudi. Prema zvaničnim informacijama iz nemačke policije, u ovom incidentu pukom srećom niko nije povređen.

Izbegao katastrofu za dlaku

Jedan od svedoka, Jon Makentun, imao je neverovatnu sreću jer je izašao iz lokala koji se nalazi u sklopu te zgrade samo delić sekunde pre nego što se cela konstrukcija obrušila na zemlju.

Zgrada je odmah evakuisana iz preventivnih razloga. Iako je statičar nakon detaljnog pregleda utvrdio da sam objekat nije ugrožen i da je bezbedan za povratak stanara, nadležni su ponudili alternativni smeštaj svima koji se i dalje ne osećaju sigurno u svojim domovima.

Zgrada renovirana pre godinu dana, unutra prodirala voda



Policija je odmah pokrenula zvaničnu istragu, a kao glavni uzrok rušenja ispituju se strukturni nedostaci na objektu. Ono što posebno skreće pažnju jeste činjenica da je kompletna fasada ove zgrade renovirana pre tek oko godinu dana.

Međutim, kako prenosi lokalni portal SHZ, spojevi i veza sa nadstrešnicom već su bili u lošem stanju jer je u njih prodirala kišnica.

"Primetili smo da se voda sliva iza fasade. Planirali smo da o tom problemu razgovaramo na narednom sastanku stanara, ali eto, to je sada rešeno na ovaj način", izjavio je Makentun za Bild nakon što je preživeo pad betonske konstrukcije.

Autor: D.S.