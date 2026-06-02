UPALJEN CRVENI ALARM: Moćni tajfun Džangmi udara na Japan, 48.000 ljudi bez struje, otkazane stotine letova!

Snažni tajfun Džangmi približio se u ranim jutarnjim satima zapadnoj i centralnoj pacifičkoj obali Japana, nakon što je nekoliko sati ranije protutnjao blizu južnog vrha ostrva Kjušu na jugozapadu zemlje, saopštila je danas Japanska meteorološka agencija.

Zbog neposredne opasnosti, Japanska meteorološka agencija izdala je hitna upozorenja četvrtog nivoa zbog pretnje od velikih poplava duž obala četiri reke u prefekturi Tokušima na ostrvu Šikoku (zapadni Japan), kao i za grad Ničinan u prefekturi Mijazaki na ostrvu Kjušu. Nadležne službe su uputile dramatičan apel svim stanovnicima ugroženih područja da se bez odlaganja evakuišu, prenosi japanska agencija Kjodo.

Potop u Japanu: Palo preko 400 milimetara kiše!

U prefekturama Koči, Mijazaki i Kagošima već su zabeležene ekstremno obilne padavine. Najteža situacija je u oblasti oko reke Šimantu u prefekturi Koči, gde je za samo 24 sata palo preko 400 milimetara kiše, dok je u gradu Mijazaki izmereno 300 milimetara.

Meteorolozi su izdali posebno upozorenje za stanovnike velikog dela jugozapadnih, zapadnih i centralnih regiona zemlje na opasnost od razornih klizišta i poplava u nizijskim područjima, koje mogu izazvati takozvani linearni kišni pojasevi.

Prema zvaničnim podacima, tajfun Džangmi, koji je šesti po redu ove sezone, trenutno se nalazi na oko 30 kilometara jugoistočno od rta Muroto u prefekturi Koči. Oluja se kreće u pravcu severoistoka brzinom od 45 kilometara na sat, praćena orkanskim vetrovima koji dostižu brzinu do 126 kilometara na sat.

Ima povređenih, stotine hiljada ljudi u kolapsu

Dok je tajfun tokom ponedeljka prelazio preko ostrvske prefekture Okinava, najmanje 16 osoba je povređeno. Među njima je i muškarac koji je zadobio težak strujni udar i izgubio svest dok je na terenu pokušavao da popravi oštećene dalekovode, saopštile su lokalne vlasti.

Glavni sekretar japanske vlade Minoru Kihara izjavio je da je usled naleta oluje oko 48.000 domaćinstava u prefekturama Kagošima i Okinava ostalo bez električne energije, a ekipe su na terenu u izuzetno teškim uslovima.

U vazdušnom saobraćaju vlada potpuni kolaps. Vodeće avio-kompanije Japan Airlines i All Nippon Airways zvanično su saopštile da su za sredu otkazale više od 580 domaćih i međunarodnih letova, što će direktno uticati na planove oko 80.000 putnika.

Autor: D.S.