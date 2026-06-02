ALARMANTNO OBRAĆANJE ZELENSKOG: 'Večeras stiže masovni ruski udar!' Sirene zavijaju u Kijevu, narod beži u skloništa!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je hitno, pozivajući se na najnovije obaveštajne podatke, da bi tokom noći moglo da dođe do novog, masovnog talasa ruskih vazdušnih udara. U Kijevu i velikom broju ukrajinskih regiona odmah je proglašena vazdušna uzbuna, a građani su pozvani da hitno odu u skloništa.

"Iz obaveštajnih podataka pouzdano znamo da bi večeras moglo da dođe do masovnog udara. Molim vas, obratite pažnju na uzbunu i ne ignorišite sirene", poručio je dramatično Zelenski u svom vanrednom obraćanju naciji, prenosi ukrajinski Ukrinform.

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Ova panika i hitno upozorenje dolaze neposredno nakon što je Ukrajina pretrpela jedan od najtežih napada od početka sukoba. Kako javljaju ukrajinski izvori, ruske snage su u noći između ponedeljka i utorka lansirale više od 70 raketa i preko 650 dronova ciljajući Kijev i područje oko reke Dnjepar.

U tom stravičnom udaru poginulo je najmanje 22 ljudi, dok je čak 130 osoba povređeno, zbog čega ukrajinski vrh strahuje da bi večerašnji napad mogao potpuno da dotuče energetski i odbrambeni sistem zemlje.

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Zelenski je iskoristio priliku da se zahvali saveznicima na uvođenju novih sankcija Moskvi, ali je istovremeno uputio oštar apel i javno pitanje evropskim liderima, zahtevajući hitnu isporuku protivvazdušnih sistema.

"Svi partneri zajedno, cela Evropa mora da nastavi da radi kako bi osigurala da imamo dovoljno raketa za našu protivvazdušnu odbranu. Moramo imati neophodne sisteme i vitalne obaveštajne podatke koji pomažu u spasavanju ljudskih života", naglasio je ukrajinski predsednik i postavio pitanje da li Evropa uopšte poseduje dovoljno veliki sopstveni antibalistički štit koji može da garantuje odbranu od ovakvih brutalnih pretnji.

Sirene za vazdušnu opasnost i dalje odjekuju širom Ukrajine, a vojne snage javljaju da su prvi ruski dronovi kamikaze već detektovani na radarima i da se kreću ka meti.

Autor: D.S.