Obaveštajci digli uzbunu u Ukrajini: Rusija sprema napad na Kijev oružjem koje leti 10 puta brže od zvuka?

Rusija se priprema za napad na Ukrajinu balističkim projektilom "Orešnik", izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, pozivajući se na obaveštajne podatke Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Evrope.
Do ovog upozorenja dolazi dan nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin naredio svojoj vojsci da pripremi opcije odmazde protiv Ukrajine zbog napada dronom na učenički dom u regionu Lugansk, koji se nalazi pod kontrolom Rusije na istoku Ukrajine.
"Vidimo znake pripreme za kombinovani napad na ukrajinsku teritoriju, uključujući i Kijev, sa različitim tipovima oružja. Navedeno oružje srednjeg dometa moglo bi se koristiti u takvom napadu", naveo je Zelenski na platformi X.
Ukrajinska vojska negirala je odgovornost za napad u Lugansku, dok se Zelenski u svojoj objavi na društvenoj mreži X nije osvrnuo na pomenuti udar dronom na učenički dom.
