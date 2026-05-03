RUSI POKUŠAVAJU DA NAM PREOPTERETE PVO MASOVNIM NAPADIMA: Zelenski kaže da je Rusija poslala 1.600 dronova na Ukrajinu prošle nedelje

Izvor: Beta, Foto: Tanjug AP/Andrea Rosa ||

Rusija je tokom protekle sedmice poslala oko 1.600 borbenih dronova na Ukrajinu, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. On je na Iksu naveo da je na Ukrajinu bačeno i gotovo 1.100 avionskih bombi sa navođenjem i tri rakete.

To je znatno manje nego u prethodnom sedmodnevnom periodu, prenosi Ukrajinska pravda.

"Rusi pokušavaju da preopterete našu protivvazdušnu odbranu masovnim napadima, zbog čega je svakodnevno snabdevanje presretačkim raketama od presudne važnosti.

Jednako je važno da pritisak na agresora ne oslabi, jer svako ublažavanje postojećih sankcija samo dovodi do punjenja ruskog ratnog budžeta, koji se zatim koristi za rat", naveo je Zelenski.

On je takođe prokomentarisao današnji ruski napad na autobus u Hersonu, opisujući ga kao "brutalan 'safari' lov na ljude" u oblastima blizu linije fronta.

Autor: A.A.

