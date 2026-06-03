Drama u banci: Pregovori sa otmičarem u toku, oslobodio dvoje taoca

Policija u Bejkersfildu u Kaliforniji saopštila je danas da su dva taoca oslobođena nakon višesatnih pregovora sa muškarcem koji se zabarikadirao u zgradi banke "Čejs" i da je talačka kriza i dalje u toku.
Prema navodima policije, prijava o pretnji bombom u banci u centru grada primljena je u utorak oko 13 časova po lokalnom vremenu, preneo je ABC njuz.
Neidentifikovani muškarac ušao je u banku i ostao unutra sa nepoznatim brojem ljudi.
Policija je u večernjim satima saopštila da je uspešno pregovarala o oslobađanju drugog taoca i da za sada nema izveštaja o povređenima.
Krizni pregovarači održavaju telefonski kontakt sa osumnjičenim, dok vlasti još nisu potvrdile da li se u objektu zaista nalazi bomba.
BREAKING: The hostage situation remains ongoing at a Chase Bank in Bakersfield, California, where FBI negotiators are in contact with a suspect believed to be holding people inside and possibly armed with explosives. pic.twitter.com/8u9rpwHHlF— Breaking911 (@Breaking911) 03. јун 2026.
U akciju su uključeni i Federalni istražni biro (FBI) i Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD, dok dodatne snage i resursi pristižu iz drugih delova države.
Zbog incidenta je evakuisano više okolnih zgrada u području oko banke, koja se nalazi na uglu Čester avenije i 17. ulice.
Policija je pozvala građane da izbegavaju to područje, ističući da su na terenu angažovani SWAT tim, Odred za bombe, K9 jedinice, pregovarači, tim za dronove i druge specijalizovane službe.
Autor: Marija Radić