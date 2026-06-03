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Drama u banci: Pregovori sa otmičarem u toku, oslobodio dvoje taoca

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Larry Valenzuela/The Fresno Bee via AP ||

Policija u Bejkersfildu u Kaliforniji saopštila je danas da su dva taoca oslobođena nakon višesatnih pregovora sa muškarcem koji se zabarikadirao u zgradi banke "Čejs" i da je talačka kriza i dalje u toku.

Prema navodima policije, prijava o pretnji bombom u banci u centru grada primljena je u utorak oko 13 časova po lokalnom vremenu, preneo je ABC njuz.

Neidentifikovani muškarac ušao je u banku i ostao unutra sa nepoznatim brojem ljudi.

Policija je u večernjim satima saopštila da je uspešno pregovarala o oslobađanju drugog taoca i da za sada nema izveštaja o povređenima.

Krizni pregovarači održavaju telefonski kontakt sa osumnjičenim, dok vlasti još nisu potvrdile da li se u objektu zaista nalazi bomba.

U akciju su uključeni i Federalni istražni biro (FBI) i Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD, dok dodatne snage i resursi pristižu iz drugih delova države.

Zbog incidenta je evakuisano više okolnih zgrada u području oko banke, koja se nalazi na uglu Čester avenije i 17. ulice.

Policija je pozvala građane da izbegavaju to područje, ističući da su na terenu angažovani SWAT tim, Odred za bombe, K9 jedinice, pregovarači, tim za dronove i druge specijalizovane službe.

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Autor: Marija Radić

#Banka

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