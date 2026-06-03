Aerodrom u Kuvajtu oštećen u napadu: Ima povređenih, svi letovi obustavljeni

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u ranim jutarnjim satima u sredu u napadu iranskih dronova, saopštila je civilna vazduhoplovna uprava zemlje.

Oštećeno je više objekata, a prijavljene su i povrede, prenosi Reuters pozivajući se na vlasti.

Letovi i vazdušni saobraćaj u Kuvajtu obustavljeni su nakon napada, prenela je Kuwait News Agency.

Zgrada Terminala 1 na aerodromu ponovo je otvorena tek u ponedeljak, prema izveštajima lokalnih medija, nakon što je bila oštećena u prethodnom iranskom napadu krajem februara.

Tokom jutra vlasti su bile saopštile da je kuvajtska protivvazdušna odbrana presrela "neprijateljske raketne i dronske napade". Vlasti tada nisu navele odakle su pretnje potekle, ali su saopštile da su eksplozije koje su se čule rezultat aktivnosti protivvazdušne odbrane tokom presretanja projektila i bespilotnih letelica. Generalštab je tad pozvao građane da poštuju bezbednosna uputstva i da se ne približavaju krhotinama ili neidentifikovanim predmetima. S

aopštenje Generalštaba je usledilo nakon izveštaja iranskih medija o eksplozijama u oblasti ostrva Kešm, bez navođenja uzroka.

Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina je saopštilo da su aktivirane sirene za uzbunu i pozvalo je stanovnike da ostanu mirni i upute se ka najbližem bezbednom mestu.

Podsetimo, Kuvajt je poslednjih dana prijavio više raketnih i napada dronovima, a pojedine ranije incidente vlasti su pripisale Iranu. Zemlje Persijskog zaliva bile su izložene raketnim i dronskim napadima tokom američko-izraelskog sukoba sa Iranom.

Autor: Marija Radić