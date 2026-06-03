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Razmere tragedije u Indiji sve veće: Broj poginulih u požaru u zgradi u Nju Delhiju porastao na 21 (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Manish Swarup ||

Broj poginulih u požaru koji je danas zahvatio zgradu u naselju u Nju Delhiju porastao je na 21, saopštili su lokalni zvaničnici.

Zvaničnik vatrogasne službe Abhilaš Malik rekao je da su vatrogasci spasili više od 40 ljudi iz zgrade, preneo je "Indija tajms".

Požar je u međuvremenu ugašen, a uzrok izbijanja za sada nije poznat.

Foto: Tanjug AP/Manish Swarup

Policija je saopštila da je požar izbio u hotelu "Flourish Stay", koji pruža usluge prenoćišta sa doručkom po povoljnim cenama u južnom delu Nju Delhija, ali nije precizirala šta je uzrok požara, prenosi "Figaro".

Kako navodi, među stradalima je veći broj državljana afričkih zemalja koji su u Indiju došli na lečenje, prenose lokalni mediji.

Foto: Tanjug AP/Manish Swarup

Premijer Indije Narendra Modi izrazio je saučešće porodicama žrtava "tragičnog požara", u objavi na mreži Iks.

Požari su česti u Indiji, gde se tokom izgradnje zgrada krše građevinski propisi i bezbednosne norme.

Autor: Marija Radić

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