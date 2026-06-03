SENATOR BLUMENTAL UPOZORAVA: Ukrajina može pobediti samo iz pozicije sile — ključni su PVO presretači i ekonomski slom Moskve

Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici moraju drastično pojačati vojnu i ekonomsku podršku Kijevu, jer je demonstracija sile jedini način da se ruski predsednik Vladimir Putin primora na stvarne mirovne pregovore, izjavio je uticajni američki demokratski senator Ričard Blumental (Richard Blumenthal).

Prema njegovim rečima, ključ pobede leži u hitnom snabdevanju Ukrajine sofisticiranim sistemima protivvazdušne odbrane, ali i u uvođenju oštrih ekonomskih sankcija koje će potpuno paralisati finansiranje ruske ratne mašinerije.

Blumental je posebno skrenuo pažnju na tektonske promene u načinu vođenja modernih sukoba, naglasivši da Vašington pažljivo analizira podatke sa terena."Američka javnost mora da razume da se tehnologija ratovanja dronovima razvija astronomskom brzinom. Mi u ovom trenutku učimo od Ukrajine podjednako koliko joj i pomažemo kroz isporuke naoružanja", istakao je senator, ukazujući na jedinstvenu taktičku adaptaciju ukrajinskih snaga na bojnom polju.

Međutim, da bi se zaustavili kombinovani ruski udari, Kijevu su hitno potrebna konkretna sredstva. Blumental napominje da Ukrajina može dobiti rat samo ako dobije adekvatne PVO presretače sposobne da neutrališu i masovne napade bespilotnih letelica i ruske hipersonične rakete. Blumental je potvrdio da presretači trenutno stižu u Ukrajinu, ali "ni blizu u potrebnim količinama". On smatra da je logistički i tehnički potpuno izvodljivo da se obim isporuka drastično poveća pre novembra ove godine.

Osvrćući se na unutrašnju političku scenu u SAD i predstojeće izazove unutar Republikanske stranke, senator je umanjio značaj trenutne retorike bivšeg predsednika Donalda Trampa i njegovih saveznika. "Trampove unutarpartijske borbe nemaju nikakve veze sa Ukrajinom. One su prvenstveno motivisane ličnom osvetom i unutrašnjim političkim obračunima", otvoren je Blumental. On je zaključio da je snažan dvopartijski konsenzus u američkom Kongresu — koji okuplja i demokrate i republikance posvećene odbrani demokratije — daleko čvršći od dnevnopolitičkih trzavica i da podrška Kijevu ostaje strateški prioritet SAD.