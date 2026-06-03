BURAN RAZGOVOR U BELOJ KUĆI! Tramp potvrdio da je psovao Netanjahua: Rekao sam mu da je l*d!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je danas da je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom koristio uvredljiv jezik i otvoreno mu poručio da je "j... lud", nakon što su detalji ovog dramatičnog razgovora dospeli u javnost.

Gostujući u podkastu "Pod Force One", Tramp je priznao da je raniji medijski izveštaj portala Aksios tačan i otkrio detalje razgovora u kojem je žestoko kritikovao izraelske vojne operacije na području Libana.

Tramp pobesneo zbog Bejruta: Mora se zaustaviti eskalacija!

Na direktno pitanje da li je izraelskog premijera nazvao "j... ludim", Tramp je odgovorio potvrdno, navodeći da je bio izuzetno nezadovoljan intenzivnim napadima na Liban i posledicama koje oni ostavljaju po stabilnost čitavog regiona.

Jesam - potvrdio je Tramp, objasnivši da je Netanjahuu poručio da se eskalacija hitno mora zaustaviti.

Kako je predsednik SAD naveo, ovaj oštar razgovor usledio je odmah nakon što su Vašingtonu dostavljene informacije o mogućem izraelskom planu za udar na sam centar Bejruta. Tramp je dodao i da je lično pokušao da posreduje u postizanju dogovora o prekidu vatre, ali da izraelska strana nije želela da prihvati predloge koji su se odnosili na uslove koje je prethodno, preko libanskih vlasti, izneo Hezbolah.

Ipak, uprkos nezapamćeno oštroj retorici, Tramp je pokušao da spusti loptu istakavši da "i dalje veoma voli Bibija" i da dve strane, uprkos svemu, inače dobro sarađuju.

Netanjahu ekspresno reagovao i pokušao da smiri strasti

Nakon što su Trampove šokantne izjave odjeknule širom sveta, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odmah je reagovao u intervjuu za američki CNBC, pokušavajući da umanji značaj ovog sukoba i javnog raskola sa Belom kućom.

Netanjahu je poručio da su SAD i Izrael zapravo "potpuno usklađeni" kada je reč o vojnim operacijama protiv Hezbolaha. On je ovu organizaciju ponovo opisao kao "iranski proksi" i ocenio da je njeno kompletno razoružavanje jedini ključ za stabilnost Bliskog istoka, ponovivši da Vašington i Tel Aviv i dalje dele potpuno iste strateške ciljeve.

Autor: D.S.