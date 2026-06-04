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Požar u bolnici u Indiji: Najmanje pet osoba poginulo, povređeno 20

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Manish Swarup ||

Najmanje pet osoba je poginulo, a još oko 20 je zadobilo opekotine kada je jutros izbio požar na odeljenju intenzivne nege u privatnoj bolnici u istočnoj indijskoj državi Bihar, saopštile su lokalne vlasti.

Strahuje se da će broj žrtava porasti, pošto su neki od povređenih u bolnici u okrugu Muzafarpur u Biharu, u kritičnom stanju, prenosi list Hindu.

Prema lokalnoj vatrogasnoj službi, požar je izbio oko 3.55 po lokalnom vremenu.

U jedinici intenzivne nege nalazilo se 13 pacijenata kada se požar dogodio.

Neki pacijenti na susednim odeljenjima su takođe povređeni.

Pripadnici vatrogasne službe spasili su skoro 20 pacijenata, a kasnije su prebačeni u bolnice na dalje lečenje.

Istraga je u toku, ali se sumnja da je požar izazvao električni kratki spoj, prema izveštajima lokalnih medija.

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Autor: Marija Radić

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