EU staje uz Jermeniju: Fon der Lajen najavila paket pomoći od 50 miliona evra nakon ruskih ekonomskih pritisaka

Evropska unija ubrzano priprema hitan paket finansijske i logističke podrške Jermeniji vredan više od 50 miliona evra.

Ova odluka usledila je nakon što je Moskva uvela nove restrikcije na uvoz jermenskih proizvoda, što je Brisel oštro osudio.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen razgovarala je telefonom sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom kako bi potvrdila da Evropa čvrsto stoji uz Jerevan u jeku novih geopolitičkih izazova.

„Ovo nije ništa drugo do ekonomska prinuda i to je apsolutno neprihvatljivo”, izjavila je Fon der Lajen. „Produžavanjem izvoznih ograničenja na jermenske proizvode, Moskva koristi ekonomske odnose kao oružje za politički pritisak. Mi taj scenario veoma dobro poznajemo i zato Jermenija neće ostati sama.”

Hitne mere: Od finansija do jermenskog cveća

Pored direktne finansijske injekcije, Evropska komisija već preduzima praktične korake kako bi olakšala plasman jermenskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na evropsko tržište.

Posebna pažnja posvećena je sektorima koji su direktno pogođeni ruskim embargom – poput uzgajivača cveća. Rusija je nedavno zabranila uvoz cveća iz Jermenije pod izgovorom „sumnjivih optužbi”, što je nanelo ozbiljan udarac tamošnjoj privredi. Kao direktan odgovor na blokadu, kontingent od 10.000 jermenskih cvetova stiže u Letoniju, čime se otvara novi alternativni lanac snabdevanja za jermenske izvoznike.

Dosadašnji rezultati i dugoročna vizija

Saradnja Brisela i Jerevana nije od juče. Kroz Plan za otpornost i rast (Resilience & Growth Plan), koji je aktivan od 2024. godine, EU je već pomogla više od 7.000 jermenskih preduzeća i direktno doprinela otvaranju preko 20.000 novih radnih mesta.

Gledajući dugoročno, EU želi da pozicionira Jermeniju kao ključno regionalno čvorište. Nedavno ponovno otvaranje trgovinskih ruta sa Turskom, uključujući i važnu železničku vezu preko Gruzije, ocenjeno je kao istorijski korak napred koji može povezati Evropu, Južni Kavkaz i Centralnu Aziju.

Šta su sledeći koraci?

Kako bi se osiguralo brzo i efikasno sprovođenje svih obećanih mera, dogovoreno je hitno osnivanje zajedničke radne grupe EU i Jermenije (Joint EU-Armenia Task Force).

Ova grupa će nadgledati implementaciju finansijskog paketa i koordinisati logističku podršku na terenu. Sledeći veliki korak biće ministarski sastanak Platforme za povezivanje, zakazan za 23. jun, na kojem će se precizirati detalji o infrastrukturnoj pomoći i modernizaciji graničnih prelaza.