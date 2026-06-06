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KIM DŽONG UN PODIGAO VOJSKU NA NOGE! Severnokorejski lider poslao moćnu poruku sa ratnog broda: Sprema se razvoj tajnog oružja i razarača od 10.000 tona!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Korean Central News AgencyKorea News Service via AP ||

Severnokorejski lider Kim Džong Un prisustvovao je testu navigacije pomorskog razarača Kang Kon i tom prilikom pozvao na jačanje borbenih sposobnosti mornarice i nuklearnog odvraćanja, preneli su lokalni mediji.

Prema navodima Korejske centralne novinske agencije (KCNA), Kim se ukrcao na razarač Kang Kon kako bi procenio njegove manevarske i operativne sposobnosti.

On je kazao da je izgradnja snažne mornarice sposobne da preuzme ulogu u nuklearnom odvraćanju i izvodi udare protiv neprijatelja na vodi i pod vodom, najvažniji zadatak u okviru petogodišnje politike razvoja nacionalne odbrane.

Kim je izrazio uverenje da će ciljevi modernizacije mornarice, uključujući razvoj "podvodnog tajnog oružja" i izgradnju razarača od 10.000 tona, biti uspešno ostvareni i naložio je da se razarači Čoe Hjon i Kang Kon što pre uvedu u službu.

Fotografije koje je objavila KCNA prikazuju i Kimovu ćerku Džu Ae tokom posete brodu.

Razarač Kang Kon od 5.000 tona pretrpeo je oštećenja tokom prvog pokušaja porinuća u maju prošle godine, kada se prevrnuo.

Kim je tada incident ocenio kao "apsolutnu nepažnju" i "neodgovornost" i zatražio je da brod bude obnovljen pre ključnog partijskog sastanka krajem juna.

Brod je potom premešten iz Čongdjina u brodogradilište Radžin zbog popravke, nakon čega je ponovo porinut u junu.

Autor: D.S.

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