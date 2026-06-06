MAKRON SKOVAO TAJNI PLAN ZA TRAMPA! Francuzi u strahu da ne napusti samit G7: Preko Versaja i golfa pokušavaju da mu zadrže pažnju!

Francuski predsednik Emanuel Makron razmatra diplomatski pristup kako bi obezbedio da američki predsednik Donald Tramp ostane angažovan tokom samita G7 sredinom juna, uključujući privatnu večeru u Versajskoj palati ili neformalni susret na golf terenu u Evijanu, navode francuski i evropski zvaničnici upoznati sa pripremama, objavio je briselski Politiko.

Prema planu koji se razmatra u Jelisejskoj palati, ideja je da Tramp bude ugošćen na večeri u Versajskoj palati. Večera bi, ukoliko bude odobrena, bila organizovana poslednjeg dana samita G7, 17. juna, i predstavljala bi znatno manji događaj od ranijih državnih banketa, sa ciljem da se stvori direktniji i ličniji diplomatski kontakt.

Francuski zvaničnici smatraju da bi ambijent Versaja, poznat po zlatu, ogledalima i monumentalnoj arhitekturi, mogao da bude posebno privlačan Trampu, koji je ranije pokazivao sklonost ka raskošnim protokolarnim događajima. Jedan od zvaničnika je tu strategiju opisao kao pokušaj da se "zaslepi i umiri" američki predsednik kroz simboliku i ceremonijal.

Ukoliko se plan sa Versajem ne realizuje ili proceni kao previše rizičan, razmatra se i alternativa u obliku neformalnog susreta na golf terenu u Evijanu. Golf se smatra jednim od retkih prostora u kojima Tramp pokazuje dugotrajan fokus i opuštenost, što ga čini potencijalno pogodnim za političke razgovore bez formalnog pritiska multilateralnog samita, ističu zvaničnici.

Organizatori samita G7, koji će se održati u francuskom alpskom letovalištu Evijan le Ben od 15. do 17. juna, suočeni su sa zabrinutošću da bi Tramp mogao da napusti samit pre završetka, odbije zajedničke susrete ili da preusmeri pažnju na bilateralne odnose i krizna žarišta. Zbog toga je, prema navodima, francuska strana unapred prilagodila raspored i format događaja kako bi povećala verovatnoću njegovog prisustva u ključnim trenucima.

Navodno je i izbor nekih gostiju i redosled sastanaka delimično prilagođen američkom predsedniku. Iskustva sa ranijih samita pokazuju da je Tramp često bio skloniji individualnim susretima i ceremonijalnim događajima nego formalnim multilateralnim diskusijama. Kao primer se navodi NATO samit u Hagu, gde su večere sa kraljevskim porodicama i boravak u palatama ostavili snažan utisak na američkog predsednika, kao i raniji susreti u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Francuski zvaničnici posebno strahuju da bi Tramp mogao da promeni prioritet u poslednjem trenutku ili da iskoristi samit za unilateralne poruke, umesto zajedničkih zaključaka. Jedan evropski diplomata je opisao situaciju kao "visokorizičnu i nepredvidivu", uz napomenu da učesnici "moraju da očekuju neočekivano".

Neki zvaničnici upozoravaju da takav planirani pristup ima ograničen domet ako ne postoji konkretan strateški interes za SAD. U tom kontekstu, ideja o Versaju ili golfu vidi se više kao pokušaj "održavanja pažnje" nego kao garancija političkog dogovora. Bela kuća za sada nije komentarisala ove navode.

Autor: D.S.