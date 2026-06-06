Otac drži ćerkicu (3) na prozoru i preti nožem: Stravična scena u Turskoj, specijalci morali da pucaju (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Jezive scene snimljene su u turskoj prestonici Ankari! Otac M.D. je, nakon svađe sa suprugom, zgravio svoju trogodišnju ćerku koju je držao kao taoca pod pretnjom nožem na prozoru stana i pretio da će je baciti! Pripadnici specijalne jedinice policije neutralisali su osumnjičenog pucajući u njega.

U okrugu Etimesgut u Ankari došlo je do talačke krize, javlja Haberler. Incident se dogodio u jednoj stambenoj zgradi u naselju Pijade.

Muškarac identifikovan kao M.D. nakon svađe sa suprugom uzeo je svoju trogodišnju ćerku za taoca pod pretnjom nožem. Nakon prijave građana koji su videli da osumnjičeni drži devojčicu za odeću i spušta je kroz prozor, na lice mesta upućene su policijske, vatrogasne i medicinske ekipe.

Policijski specijalci bili prinuđeno da pucaju

Ekipe koje su obezbeđivale područje pokušavale su da ubede M.D. da se preda, ali u tome nisu uspele. Zbog toga su intervenisali pripadnici specijalne policije, koji su pucali u M.D. i neutralisali ga.

U saopštenju Policijske uprave Ankare povodom incidenta navodi se:

"Pošto se lice, uprkos pokušajima da bude ubeđeno da se preda, nije predalo i nastavilo je sa postupcima koji su ugrožavali život deteta, izvršena je intervencija. Kao rezultat sprovedene intervencije, dete je spaseno, dok je lice neutralisano sa povredama. Tokom intervencije povređen je i naš službeni policijski pas, čije lečenje je u toku. Sudski postupak u vezi sa ovim događajem nastavlja se sa dužnom pažnjom", saopštila je policija.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci ovog stravičnog događaja.

UPOZORENJE! SNIMCI SU VEOMA UZNEMIRUJUĆI! GLEDANJE SE NE PREPORUĆUJE OSETLJIVIM OSOBAMA!

Autor: Marija Radić