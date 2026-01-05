'KUBA SPREMNA DA PADNE KAO NOKAUTOM'! Tramp nakon Venecuele i Kolumbije ima NOVU METU! Zapretio Madurovoj potpredsednici, ona odmah zove Ameriku na 'saradnju'

Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro, kojeg su američke specijalne jedinice uhvatile u subotu u prestonici Karakasu i zajedno sa suprugom Silijom Flores prebacile u SAD, trebalo bi danas da se pojavi na sudu u Menhetnu.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Kolumbija mogla da bude naredna meta Amerike i poručio da je kolumbijski predsednik Gustavo Petro "bolesnik" koji neće još dugo biti na vlasti, optuživši ga za narko veze za koje se sumnjiči i Maduro.

Madurova potpredsednica nije više prkosna nakon Trampove pretnje, poziva Ameriku na "saradnju"

Venecuelanska portpredsednica Delsi Rodrigez, koja nakon američkih udara na Karakas praktično vodi tu zemlju, naglo je promenila stav u odnosu na prkosno protivljenje SAD neposredno posle odvođenja Madura u Ameriku.

Ona je noćas na Instagramu napisala da teži uspostavljanju "odnosa poštovanja" sa Vašingtonom.

- Pozivamo američku vladu na saradnju sa nama po pitanju kooperacije usmerene ka zajedničkom razvoju u okvirima međunarodnog prava kako bi se ojačala održiva koegzistencija - navela je Rodrigez.

Njena objava usledila je nakon što je Tramp iz "Er fors uana" poručio da će ona platiti "veoma visoku cenu" ukoliko ne pristane na američke zahteve, a moglo bi da dođe i do novih vazdušnih udara.

- Samo kažem da će se ona naći u situaciji koja je verovatno gora od Madurove - rekao je Tramp novinarima.

Rubio: Madura nisu čuvali venecuelanski, nego kubanski telohranitelji

Američki zvaničnici su izjavili da su kubanske snage imale ključnu ulogu u održavanju Madura na vlasti.

Marko Rubio, državni sekretar SAD, kazao je da su kubanski agenti u suštini bili ti koji su vodili venecuelansku obaveštajnu službu za unutrašnju bezbednost, kao i bezbednosne operacije i da su lično štitili Madura i pratili ko mu je lojalan unutar vlade.

- Kubanci su bili ti koji su čuvali Madura. Njega nisu čuvali venecuelanski telohranitelji. On je imao kubanske telohramitelje - rekao je Rubio.

Kubanska vlada je juče priznala da su 32 vojnika i policajca iz te zemlje ubijene tokom američke operacije u Venecueli, što je prvo javno priznanje takvih gubitaka iz Havane.

Državni mediji na Kubi su objavili da su te snage bile raspoređene na zahtev Karakasa, a kubanska vlada je zbog njihove smrti proglasile dva dana nacionalne žalosti.

I sam Tramp je potvrdio gubitke na kubanskoj strani.

- Puno Kubanaca je ubijeno u subotu. Bilo je mnogo smrti na drugoj strani. Nijedna na našoj - kazao je Tramp.

Tramp: Kuba je spremna da padne

Tramp je kasno sinoć u predsedničkom avionu "Er fors uan", dok se sa zajedno novinarima vraćao u Vašington, predstavnicima medija poručio da je Kuba "spremna da padne" nakon što su američke snage zarobile venecuelanskog lidera Madura.

Foks njuz prenosi Trampovo upozorenje Havani da Kuba neće više moći da se oslanja na Karakas kada ni kada je u pitanju bezbednost ni kada su u pitanju isporuke nafte.

Tramp je rekao da je sudbina Kube sada direktno vezana za svrgavanje Madura i kraj venecuelanske finansijske podrške saveznicima u regionu.

Novinari su šefa Bele kuće direktno upitali da li razmatra američku akciju i na Kubi.

- Mislim da će (Kuba) jednostavno pasti. Ne mislim da nam je potrebna bilo kakva akcija. Deluje da je na putu da se sruši. Srušiće se kao nokautom - poručio je Tramp.

Autor: A.A.