AKTUELNO

Svet

'KUBA SPREMNA DA PADNE KAO NOKAUTOM'! Tramp nakon Venecuele i Kolumbije ima NOVU METU! Zapretio Madurovoj potpredsednici, ona odmah zove Ameriku na 'saradnju'

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro, kojeg su američke specijalne jedinice uhvatile u subotu u prestonici Karakasu i zajedno sa suprugom Silijom Flores prebacile u SAD, trebalo bi danas da se pojavi na sudu u Menhetnu.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Kolumbija mogla da bude naredna meta Amerike i poručio da je kolumbijski predsednik Gustavo Petro "bolesnik" koji neće još dugo biti na vlasti, optuživši ga za narko veze za koje se sumnjiči i Maduro.

Madurova potpredsednica nije više prkosna nakon Trampove pretnje, poziva Ameriku na "saradnju"

Venecuelanska portpredsednica Delsi Rodrigez, koja nakon američkih udara na Karakas praktično vodi tu zemlju, naglo je promenila stav u odnosu na prkosno protivljenje SAD neposredno posle odvođenja Madura u Ameriku.

Ona je noćas na Instagramu napisala da teži uspostavljanju "odnosa poštovanja" sa Vašingtonom.

- Pozivamo američku vladu na saradnju sa nama po pitanju kooperacije usmerene ka zajedničkom razvoju u okvirima međunarodnog prava kako bi se ojačala održiva koegzistencija - navela je Rodrigez.

Njena objava usledila je nakon što je Tramp iz "Er fors uana" poručio da će ona platiti "veoma visoku cenu" ukoliko ne pristane na američke zahteve, a moglo bi da dođe i do novih vazdušnih udara.

- Samo kažem da će se ona naći u situaciji koja je verovatno gora od Madurove - rekao je Tramp novinarima.

Rubio: Madura nisu čuvali venecuelanski, nego kubanski telohranitelji

Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein

Američki zvaničnici su izjavili da su kubanske snage imale ključnu ulogu u održavanju Madura na vlasti.

Marko Rubio, državni sekretar SAD, kazao je da su kubanski agenti u suštini bili ti koji su vodili venecuelansku obaveštajnu službu za unutrašnju bezbednost, kao i bezbednosne operacije i da su lično štitili Madura i pratili ko mu je lojalan unutar vlade.

- Kubanci su bili ti koji su čuvali Madura. Njega nisu čuvali venecuelanski telohranitelji. On je imao kubanske telohramitelje - rekao je Rubio.

Kubanska vlada je juče priznala da su 32 vojnika i policajca iz te zemlje ubijene tokom američke operacije u Venecueli, što je prvo javno priznanje takvih gubitaka iz Havane.

Državni mediji na Kubi su objavili da su te snage bile raspoređene na zahtev Karakasa, a kubanska vlada je zbog njihove smrti proglasile dva dana nacionalne žalosti.

I sam Tramp je potvrdio gubitke na kubanskoj strani.

- Puno Kubanaca je ubijeno u subotu. Bilo je mnogo smrti na drugoj strani. Nijedna na našoj - kazao je Tramp.

Tramp: Kuba je spremna da padne

Tramp je kasno sinoć u predsedničkom avionu "Er fors uan", dok se sa zajedno novinarima vraćao u Vašington, predstavnicima medija poručio da je Kuba "spremna da padne" nakon što su američke snage zarobile venecuelanskog lidera Madura.

Foto: Tanjug AP/Alex Brandon (STF)

Foks njuz prenosi Trampovo upozorenje Havani da Kuba neće više moći da se oslanja na Karakas kada ni kada je u pitanju bezbednost ni kada su u pitanju isporuke nafte.

Tramp je rekao da je sudbina Kube sada direktno vezana za svrgavanje Madura i kraj venecuelanske finansijske podrške saveznicima u regionu.

Novinari su šefa Bele kuće direktno upitali da li razmatra američku akciju i na Kubi.

- Mislim da će (Kuba) jednostavno pasti. Ne mislim da nam je potrebna bilo kakva akcija. Deluje da je na putu da se sruši. Srušiće se kao nokautom - poručio je Tramp.

Autor: A.A.

#Donald Tramp

#Kuba

#Napad

#SAD

#Venecuela

POVEZANE VESTI

Svet

'MI ĆEMO UPRAVLJATI VENECUELOM' Tramp posle hapšenja Madura: Upozorenje svima koji bi ugrozili američki suverenitet ili ugrozili američke živote (VIDE

Svet

Nikolas Maduro i supruga Silija Flores u pritvoru u kome je i El Čapo

Svet

Zahtevamo dokaz da je Maduro živ! Potpredsednica Venecuele se oglasila: Ne znamo gde se nalaze...

Svet

MADURO DO PONEDELJKA PRED AMERIČKIM SUDOM: Uhapšeni predsednik Venecuele iz vojne baze prebačen u zatvor u Njujorku!

Svet

Kladio se na pad Madura i ZARADIO BOGATSTVO: Verovatnoća intervencije protiv Venecuele procenjivana je na samo šest odsto

Svet

Danas u podne: Maduro prvi put pred saveznim sudom u donjem Menhetnu