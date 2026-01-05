AKTUELNO

Danas u podne: Maduro prvi put pred saveznim sudom u donjem Menhetnu

Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Maduro danas u podne po istočnoameričkom vremenu prvi put će se pojaviti pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem, prenosi CNN.

Pažnja javnosti biće usmerena na savezni sud u Menhetnu, gde počinje suđenje Maduru, koje se smatra izuzetno značajnim, navodi američka TV mreža.

Prema navodima Okružnog suda za Južni okrug Njujorka, Maduro bi danas u podne trebalo da se pojavi pred saveznim sudom u donjem Menhetnu.

Za vođenje postupka zadužen je sudija saveznog okružnog suda Alvin K. Helerstajn.

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja.

Oglasio se sin predsednika Venecuele: Pristalice Nikolasa Madura odlučnije nego ikada da ga podrže

