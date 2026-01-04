AKTUELNO

Svet

Nikolas Maduro i supruga Silija Flores u pritvoru u kome je i El Čapo

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores, stigli su u Metropolitanski pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, u Njujorku, nakon što su uhapšeni tokom američke vojne operacije u Karakasu.

Par je prevezen iz Venecuele na ratni brod USS Ivo Džima, a potom avionom transportovan u Sjedinjene Američke Države, piše CBS.

Status pritvora Madurove supruge i dalje nije poznat.

MDC je jedan od retkih pritvorskih centara u SAD sa kapacitetom za optužene sa visokim stepenom bezbednosti.

Poznat je po smeštaju drugih poznatih optuženih poput Hoakina "El Čapa" Guzmana, mafijaškog lidera Luiđija Manđonea, repera Šona "Didija" Kombsa i Gislen Maksvel, partnerke osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, koja je optužena za ulogu u organizovanju seksualnog zlostavljanja maloletnica.

Optužnica podignuta protiv Madura i njegove porodice u Južnom okrugu Njujorka optužuje ga za zaveru u vezi sa narkoterorizmom, uvozom kokaina, kao i posedovanjem oružja i eksploziva.

Foto: Tanjug AP/Alex Brandon, Tanjug AP/Cristian Hernandez

Optužbe su slične onima iz 2020. godine.

Tužioci tvrde da su Maduro i njegovi saradnici zloupotrebili vlast kako bi uvozili kokain u SAD i da je on bio u partnerstvu sa kolumbijskom gerilskom grupom FARC u trgovini drogom.

Takođe, Flores je optužena za učešće u zločinima svog muža, uključujući primanje mita od trgovaca drogom.

Optužbe protiv njih dolaze nakon što je američka vlada prethodno podigla optužnice protiv venecuelanskih zvaničnika, uključujući Nestora Reverola Toresa, direktora Nacionalne kancelarije za borbu protiv droge u Venecueli.


Donald Tramp je rekao da će SAD "privremeno upravljati Venecuelom", koristeći njene velike rezerve nafte za prodaju drugim zemljama.

Autor: D.Bošković

