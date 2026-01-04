Nikolas Maduro i supruga Silija Flores u pritvoru u kome je i El Čapo

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores, stigli su u Metropolitanski pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, u Njujorku, nakon što su uhapšeni tokom američke vojne operacije u Karakasu.

Par je prevezen iz Venecuele na ratni brod USS Ivo Džima, a potom avionom transportovan u Sjedinjene Američke Države, piše CBS.

Status pritvora Madurove supruge i dalje nije poznat.

MDC je jedan od retkih pritvorskih centara u SAD sa kapacitetom za optužene sa visokim stepenom bezbednosti.

Poznat je po smeštaju drugih poznatih optuženih poput Hoakina "El Čapa" Guzmana, mafijaškog lidera Luiđija Manđonea, repera Šona "Didija" Kombsa i Gislen Maksvel, partnerke osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, koja je optužena za ulogu u organizovanju seksualnog zlostavljanja maloletnica.

Optužnica podignuta protiv Madura i njegove porodice u Južnom okrugu Njujorka optužuje ga za zaveru u vezi sa narkoterorizmom, uvozom kokaina, kao i posedovanjem oružja i eksploziva.

Optužbe su slične onima iz 2020. godine.

Tužioci tvrde da su Maduro i njegovi saradnici zloupotrebili vlast kako bi uvozili kokain u SAD i da je on bio u partnerstvu sa kolumbijskom gerilskom grupom FARC u trgovini drogom.

Takođe, Flores je optužena za učešće u zločinima svog muža, uključujući primanje mita od trgovaca drogom.

JUST IN - Maduro exits the plane in a remarkable scene surrounded by dozens of agents in New York pic.twitter.com/d5IcYnEVsQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) 03. јануар 2026.

Optužbe protiv njih dolaze nakon što je američka vlada prethodno podigla optužnice protiv venecuelanskih zvaničnika, uključujući Nestora Reverola Toresa, direktora Nacionalne kancelarije za borbu protiv droge u Venecueli.



Donald Tramp je rekao da će SAD "privremeno upravljati Venecuelom", koristeći njene velike rezerve nafte za prodaju drugim zemljama.

Autor: D.Bošković