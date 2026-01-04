Kladio se na pad Madura i ZARADIO BOGATSTVO: Verovatnoća intervencije protiv Venecuele procenjivana je na samo šest odsto

Onlajn trgovac koji se bavi predviđanjem kretanja na tržištima kladio se dan pre američke vojne operacije da će predsednik Venecuele Nikolas Maduro biti svrgnut sa vlasti, zaradivši na taj način nekoliko stotina hiljada dolara, prenose danas američki mediji.

Kako je preneo "Volstrit žurnal", nepoznati investitor je na kladionici Polimarket uložio više od 30.000 dolara na predviđanje da ce Maduro biti smenjen sa vlasti do 31. januara 2026. godine.

On je na taj način ostvario profit od preko 430.000 dolara.

Korisnik je otvorio nalog na Polimarketu 27. decembra, a kladio se na samo dve stvari: američku invaziju na Venecuelu i svrgavanje predsednika Madura.

Na kladionici je u tom trenutku verovatnoća intervencije protiv Venecuele procenjivana na samo šest odsto.

Autor: S.M.