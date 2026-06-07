Devojčica (10) pronađena mrtva u krevetu sa ugrizima i opekotinama: Stravičan zločin potresao Veliku Britaniju (FOTO)

Desetogodišnja Sara Šarif pronađena je mrtva u porodičnoj kući u Vokingu, u Sariju, 10. avgusta 2023. godine. Ležala je u krevetu, ispod pokrivača, sama i napuštena od porodice.

Njen slučaj potresao je Veliku Britaniju zbog brutalnosti povreda koje su kasnije opisane na sudu, ali i zbog činjenice da je devojčica, prema navodima tužilaštva, dugo trpela nasilje pre smrti.

Sara je bila dete koje su nastavnici pamtili kao veselu, duhovitu i živahnu devojčicu. Volela je scenu, svirala je gitaru i sanjala da se jednog dana takmiči u „Iks faktoru“. Upravo su ti detalji, izneti tokom procesa, dodatno pojačali užas priče o njenim poslednjim danima.

Poziv policiji

Nakon Sarine smrti, njen otac Urfan Šarif pozvao je policiju i rekao da je slučajno ubio ćerku jer ju je, kako je naveo, prethodnog dana „previše tukao“. Rekao je i da mu je namera bila „da je kazni“.

🇬🇧 REPORT ON SARA SHARIF’S FATHER BLOCKED FROM RELEASE



A major report into Sara Sharif’s killer father will not be published.



Officials say it is to protect his data rights.



The public is being denied full transparency.



Questions remain over who this decision really serves. pic.twitter.com/Mxme3vYUSp — British Intel (@TheBritishIntel) 05. мај 2026.

Kada su policajci stigli u kuću, pronašli su telo devojčice u krevetu. Pored nje je bilo pismo koje je ostavio njen otac. U njemu je pisalo da je „izgubio kontrolu“.

Obdukcija je pokazala da je Sara umrla od posledica višestrukih povreda i zanemarivanja. Na telu su pronađene brojne modrice, traumatska povreda glave, tragovi ljudskih ugriza i prelomi kostiju.

Tokom pretresa kuće i bašte pronađena je i palica za kriket na kojoj je bila Sarina krv.

Detinjstvo puno povreda

Na sudu su predstavljeni dokazi o brojnim povredama, starim i novim. Porotnicima su prikazani rendgenski snimci preloma, kao i kompjuterski generisane slike na kojima su bile označene modrice po telu devojčice.

Tužilac Bil Emlin Džouns KC upozorio je porotu da će dokazi biti veoma uznemirujući.

- Bojim se da će vam čak i grafički prikazi biti uznemirujući - rekao je tužilac.

Tokom procesa govorilo se o prelomima, ogrebotinama, opekotinama, plikovima, ubodnim ranama i tragovima ugriza. Utvrđene su i povrede abdomena, kao i traumatske povrede mozga.

Jedan od policajaca koji je pronašao Saru opisao je trenutak kada je podigao pokrivač i ugledao telo desetogodišnje devojčice.

Tri osobe optužene za ubistvo

Na optuženičkoj klupi našli su se Sarin otac Urfan Šarif, njena maćeha Beinaš Batul i ujak Fejsal Malik.

Tužilac je već na početku suđenja najavio da će se između optuženih otvoriti sukob.

- Između optuženih se sprema sukob - rekao je Bil Emlin Džouns KC.

Kako je preneo CNN, tokom nedelja koje su proveli zajedno u sudnici, Šarif i Batul gotovo da nisu uspostavljali kontakt. Nisu se gledali, nisu razgovarali i najčešće su sedeli gledajući ispred sebe.

Oboje su često plakali. Zvuk njihovog jecanja ispunjavao je sudnicu, a jednog dana postupak je morao da bude prekinut kada je Šarif, vidno potresen, ustao sa optuženičke klupe.

Snimci Sare pre smrti

Pored medicinskih dokaza i policijskih snimaka iz kuće u Vokingu, poroti su prikazani i snimci iz Sarinog života.

Judge Alison Raeside (who sat on most of the hearings)

Judge Peter Nathan

Judge Sally Williams



These are the names of the judges who oversaw family court hearings involving Sara Sharif which resulted in her murder. There must be accountability!



📰: https://t.co/swQeyjW0RW pic.twitter.com/se4uK0ppkH — Natalie Page (@NataliePage) 31. јануар 2025.

Na jednom se videlo kako Sara pleše u kući samo dva dana pre smrti. Na drugom se čuo njen glas dok se igrala u bašti sa drugom decom, tokom sunčanog dana, dva meseca pre nego što je pronađena mrtva.

Ti snimci prikazali su dete koje je imalo svoje želje, radost i snove, dok su dokazi tužilaštva istovremeno govorili o zlostavljanju koje je trpela.

Rečenica koja je promenila tok suđenja

Četiri nedelje nakon početka procesa, u sudnici Old Bejlija dogodio se trenutak koji je obeležio celo suđenje.

Urfan Šarif, koji je do tada poricao skoro sve i krivicu uglavnom prebacivao na suprugu, sedmog dana svog svedočenja iznenada je počeo da drhti i izgovorio četiri reči:

- Umrla je zbog mene - rekao je.

Do tog trenutka tvrdio je da je za Sarinu smrt odgovorna njena maćeha. Međutim, pred porotom je tada prvi put preuzeo punu odgovornost za smrt svoje ćerke.

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Autor: Marija Radić