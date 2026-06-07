KINA POKRENULA SPECIJALNU OPERACIJU KOD TAJVANA! Peking žestoko odgovorio na savez dve moćne države, tenzije na vrhuncu!

Kina je zvanično objavila da je pokrenula „specijalnu pomorsku operaciju“ istočno od Tajvana, čime je dodatno zaoštrila svoj odgovor na nedavni dogovor Japana i Filipina. Ove dve države planiraju da pokrenu pregovore o pomorskim granicama u tom području i dublje povežu svoje odbrambene snage.

Kinesko Ministarstvo saobraćaja organizovalo je „specijalnu operaciju sprovođenja pomorskog saobraćaja“, izvestila je zvanična novinska agencija Sinhua. Prema istom izveštaju, cilj ovog poteza je sprovođenje kineske „pomorske upravne jurisdikcije“ i zaštita nacionalnih interesa.

Ovakav potez zvaničnog Pekinga predstavlja snažnu eskalaciju i direktan odgovor na najavu Tokija i Manile da će sesti za sto kako bi rešili granične sporove. Ti razgovori odnose se na vode istočno od Tajvana, samoupravne demokratije koju Peking smatra svojom teritorijom. Pomenuto područje ujedno se preklapa sa ekskluzivnim ekonomskim zonama na koje Kina polaže pravo.

Razgovori između Japana i Filipina ozbiljno su prekršili teritorijalni suverenitet, kao i pomorska prava i interese Kine - navodi se u izveštaju agencije Sinhua.

U akciju inspekcije i kontrole uključile su se pomorske agencije iz kineskih pokrajina Fuđijan i Guangdung, kao i snage iz Istočnog kineskog mora. Svemu je prethodio potez od 1. juna, kada je Kina već poslala brodove svoje obalske straže u „patrole za sprovođenje zakona“ istočno od Tajvana kako bi otvoreno pokazala nezadovoljstvo. Tajvansko Ministarstvo odbrane nije se odmah oglasilo povodom ovih dešavanja.

Najnovije varnice izbile su nakon sastanka japanske premijerke Sanae Takaiči i filipinskog predsednika Ferdinanda Markosa Mlađeg, koji su potvrdili čvrstu posvećenost jačanju pomorske bezbednosti. Obe nacije su i ranije izazvale bes Pekinga svojim otvorenim izjavama o Tajvanu. Filipinski lider je nedavno poručio da će se njegova zemlja verovatno uključiti u slučaju sukoba oko Tajvana zbog same blizine ostrva, dok je japanska premijerka Takaiči izjavila da bi kineska invazija mogla biti opravdan razlog da Japan na ostrvo pošalje svoju vojsku.

Autor: D.S.