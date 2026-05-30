AMERIKA SPREMA NOVE NAPADE NA IRAN?! Šef Pentagona izdao HITNO upozorenje: SPREMNI SMO, zalihe oružja su nam više nego dovoljne!

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor, dok Vašington i Teheran nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika koje blokiraju sporazum.

Hegset je na bezbednosnom forumu Šangri-La u Singapuru istakao da su SAD "više nego sposobne" za takvu vojnu opciju i da su njihove zalihe naoružanja "više nego dovoljne", naglašavajući da je zemlja u "veoma dobroj poziciji", prenosi Rojters.

On je dodao da Sjedinjene Američke Države nisu okrenule leđa Azijsko-pacifičkom regionu uprkos tekućem sukobu sa Iranom.

"Možemo da radimo dve stvari istovremeno. Pojačavamo našu odbrambenu industrijsku bazu kako bismo uskoro proizvodili dva, tri ili četiri puta više municije", poručio je Hegset.

Tramp želi "veliki dogovor", pregovori u toku



Šef Pentagona je dodao da američki predsednik Donald Tramp želi da postigne "veliki dogovor" koji bi osigurao da Iran nikada ne dođe u posed nuklearnog oružja.

Ipak, situacija u samom Vašingtonu je napeta. Sastanak Trampa sa savetnicima za nacionalnu bezbednost o mogućem sporazumu sa Iranom završen je u petak posle dva sata većanja, ali bez konačne odluke, potvrdio je visoki zvaničnik administracije za "Njujork tajms".

Isti izvor dodaje da su pregovori i dalje blizu konačnog rešenja, ali da određena ključna pitanja, uključujući odmrzavanje iranskih finansijskih sredstava, i dalje ostaju nerešena.

Autor: D.S.