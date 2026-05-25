IRAN OBJAVIO DA JE POSTIGNUT DOGOVOR O VEĆEM DELU SPORNIH PITANJA: Teheran saopštio nova pravila za Ormuski moreuz (VIDEO)

Nakon meseci tajne diplomatije, zvanični Teheran je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dogovor o većem delu spornih pitanja koja su mesecima kočila odnose dve sile.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai izjavio je da su pregovori napredovali u pozitivnom smeru, ali je odmah naglasio da to ne znači da je potpisivanje konačnog sporazuma blizu.

Bagai je u potpunosti razjasnio kuloarske priče oko diplomatske inicijative, istakavši da je isključivo Pakistan zvanični i glavni posrednik između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u ovom procesu.

On je dodao da nuklearno pitanje trenutno uopšte nije tema razgovora, pošto je sav fokus pregovarača usmeren isključivo na zaustavljanje ratnih dejstava u regionu.

Iran’s Foreign Ministry Spokesman Esmaeil Baqaei:



We have reached a conclusion on a large part of the issues under discussion. The focus of the negotiations is on ending the war, and at this stage, we are not discussing nuclear details.



Regarding the Strait of Hormuz, we have… pic.twitter.com/LnTSoiU3zX — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) 25. мај 2026.

Ključna uloga Pakistana i uletanje Katara u igru

U zvaničnom obraćanju javnosti precizirano je da druge arapske zemlje igraju samo prateću, ali pozitivnu ulogu u rešavanju krize. Bagai je demantovao medijske natpise da je emir Katara posetio Teheran, objasnivši da je u poseti zapravo boravio zamenik sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Katara, i to u okviru napora da se pruži podrška sporazumu koji zvanično režira Pakistan.

Govoreći o daljim diplomatskim koracima, portparol je naveo da u ovom trenutku nisu planirana nova putovanja iranske delegacije u Pakistan, kao ni poseta pakistanskih zvaničnika Teheranu, ali da će se to realizovati bez odlaganja ukoliko se na terenu pojavi potreba za dodatnim konsultacijama.

Iran i Oman kroje nova pravila za trgovačke brodove

Pored političkih dogovora, Teheran je izneo do sada najjasnije detalje o budućnosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, jednu od ključnih svetskih tačaka za transport nafte.

Bagai je naglasio da je upravljanje ovim moreuzom stvar koja se tiče isključivo obalskih država, i otkrio da Iran i Oman već uveliko zajedno sastavljaju protokol za bezbedan prolaz brodova.

On je izričito naglasio da se u Ormuskom moreuzu neće naplaćivati klasična putarina, ali je poručio da je sasvim prirodno da se za zaštitu tog područja i sve usluge koje budu pružene trgovačkim flotama uvede naplata obaveznih taksi i naknada.

Autor: Iva Besarabić