KLJUČNE TAČKE RAZDORA: Iran i SAD bliže dogovoru, ali Tramp poručuje – Uzećemo im uranijum i uništiti ga!

Teheran i Vašington još uvek nisu postigli konačan sporazum, ali su se razlike u stavovima dve strane značajno smanjile, potvrdio je visoki iranski izvor za Rojters, a prenosi Tanjug. Ipak, diplomatski proboj i dalje koče dva ključna pitanja koja direktno utiču na globalnu bezbednost.

Prema navodima neimenovanog izvora, glavne tačke spoticanja u pregovorima ostaju iranski program obogaćivanja uranijuma i kontrola Teherana nad strateški važnim Ormuskim moreuzom, kroz koji prolazi petina svetske nafte.

Tramp jasan: Nećemo im dozvoliti da zadrže materijal

Sa druge strane okeana, američki predsednik Donald Tramp poslao je oštru i nedvosmislenu poruku Teheranu, naglasivši da Sjedinjene Američke Države neće odstupiti od svojih namera kada je u pitanju nuklearni materijal.

"Preuzećemo ga. Ne treba nam, ne želimo ga. Verovatno ćemo ga uništiti kada ga preuzmemo, ali nećemo dozvoliti da ga oni zadrže", izjavio je Tramp novinarima u Beloj kući.

Ova izjava dolazi kao direktan odgovor na ranije poruke iz Irana, u kojima je Teheran oštro naglasio da nema nameru da preda svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma. Iako su pregovori u toku i primetan je blagi napredak, retorika lidera pokazuje da je put do konačnog i održivog dogovora i dalje pun ozbiljnih prepreka.

Autor: D.S.