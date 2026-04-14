AKTUELNO

Svet

Brzo nazad: Makron poziva SAD i Iran da se vrate pregovorima

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP/Michel Euler ||

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je Teheran i Vašington da se brzo vrate za pregovarački sto, pozivajući na deeskalaciju u Zalivu i strogo pridržavanje regionalnog primirja koje uključuje Liban.

Makron je razgovarao sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom i američkim predsednikom Donaldom Trampom i pozvao na "razjašnjavanje nesporazuma i izbegavanje bilo kakve dalje eskalacije".

Naglasio je da je od vitalnog značaja da se primirje "striktno poštuje od strane svih" i da se to odnosi i na Liban.

"Podjednako je važno da se Ormuski moreuz ponovo otvori bezuslovno, bez ograničenja ili putarina, što je pre moguće", dodao je Makron.

Autor: S.M.

#Emanuel Makron

#Iran

#SAD

#Tehern

#pregovori

POVEZANE VESTI

Svet

Makron šokirao svet - pozvao saveznike da se suprotstave SAD!

Svet

MAKRON UDARIO NA IRAN: Dosta je bilo, ne igrajte se sa Francuskom, vraćajte nam ljude

Svet

FRANCUSKA ŠALJE KIJEVU 'MIRAŽE' Nastavlja se bitka za Ukrajinu! Makron najavio novu rundu vojne pomoći

Svet

'DIPLOMATIJA MORA PONOVO DA PREUZME KONTROLU' Makron: Francuska nije bila unapred obaveštena o napadima na Iran

Politika

MAKRON O DIJALOGU BEOGRADA I PRIŠTINE: To je važno za ceo region, nadam se da će se nastaviti u narednim nedeljama

Politika

MAKRON ČESTITAO VUČIĆU DAN DRŽAVNOSTI: Francuska je uverena u evropsku budućnost Srbije i nastaviće da podržava dinamiku približavanja između Srbije i