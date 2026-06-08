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VELIKI POŽAR U LONDONU: 100 vatrogasaca na terenu, poremećen železnički saobraćaj (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth ||

Oko 100 vatrogasaca trenutno gasi požar koji je izbio u centru za reciklažu u južnom Londonu, saopštila je Londonska vatrogasna brigada.

Prema saopštenju, vatrogasne ekipe su pozvane u ulicu Landman Vej, Bermondzi, u industrijskoj zoni u jugoistočnom Londonu, nešto posle 17.30 časova po lokalnom vremenu, prenosi BBC.

Petnaest vozila je na licu mesta, saopštila je Londonska vatrogasna brigada.

Železnički saobraćaj sa stanice London bridž, koja je u blizini lokacije požara je odložen ili preusmeren na alternativne rute, a pojedine linije su trenutno u potpunom prekidu, saopštila je železnička kompanija Sautistern rejlvej.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, veliki oblak dima se diže u vazduh iznad lokacije, navodi britanski javni servis.

Lokalnim stanovništvu je savetovano da drži prozore i vrata zatvorene, navodi BBC.

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Autor: Marija Radić

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