VELIKI POŽAR U LONDONU: 100 vatrogasaca na terenu, poremećen železnički saobraćaj (VIDEO)

Oko 100 vatrogasaca trenutno gasi požar koji je izbio u centru za reciklažu u južnom Londonu, saopštila je Londonska vatrogasna brigada.

Prema saopštenju, vatrogasne ekipe su pozvane u ulicu Landman Vej, Bermondzi, u industrijskoj zoni u jugoistočnom Londonu, nešto posle 17.30 časova po lokalnom vremenu, prenosi BBC.

A recycling centre in Bermondsey on Fire pic.twitter.com/X1MuzZQjxT — London & UK Street News (@CrimeLdn) 08. јун 2026.

Petnaest vozila je na licu mesta, saopštila je Londonska vatrogasna brigada.

Železnički saobraćaj sa stanice London bridž, koja je u blizini lokacije požara je odložen ili preusmeren na alternativne rute, a pojedine linije su trenutno u potpunom prekidu, saopštila je železnička kompanija Sautistern rejlvej.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, veliki oblak dima se diže u vazduh iznad lokacije, navodi britanski javni servis.

🚨 BREAKING: 🇬🇧 A large fire has broken out in southeast #London. Massive plumes of smoke are visible across the area as emergency services rush to the scene 🚒🔥 pic.twitter.com/Uq83raNINL — PGP (@PGP_NEWS) 08. јун 2026.

Lokalnim stanovništvu je savetovano da drži prozore i vrata zatvorene, navodi BBC.

Autor: Marija Radić