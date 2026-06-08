Netanjahu poslao oštru poruku Teheranu i Bejrutu: Zaustavili smo vatru, ali na svaki novi napad odgovorićemo brutalnom silom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se naciji povodom najnovije eskalacije sukoba na Bliskom istoku, poručivši da su Iran i Hezbolah slabiji nego ikada pre, dok je Izrael na vrhuncu svoje moći.

Netanjahu je potvrdio da je, nakon žestoke razmene vatre u protekla dvadeset četiri sata, naredio masovne vazdušne udare na ciljeve u Bejrutu i širom Irana, ali je naglasio da je Izrael trenutno obustavio napade jer je druga strana prestala sa dejstvima.Netanjahu je istakao da su Iran i Hezbolah pokušali da nametnu novu vojnu jednačinu na terenu, verujući da mogu nekažnjeno da lansiraju projektile na izraelsku teritoriju iz Libana i direktno sa iranskog tla.

„To se nije dogodilo i neće se dogoditi pod mojom stražom! Kao što radim decenijama, čvrsto stojim iza našeg prava da delujemo protiv neprijatelja. Nakon što je Hezbolah otvorio vatru na našu teritoriju, naredio sam vojsci da napadne terorističke ciljeve u Bejrutu i eliminiše njihove operativce. Kada nas je Iran napao, naložio sam udare na vojne i ekonomske mete širom Irana. To smo i učinili”, izjavio je izraelski premijer.

On je poslao direktno upozorenje vlastima u Teheranu, naglašavajući da je trenutno zatišje privremeno i da u potpunosti zavisi od ponašanja iranskog režima. Ukoliko Teheran napravi grešku i obnovi napade, Izrael će odgovoriti „strahovitom i nadmoćnom silom”.

Govoreći o situaciji na severnom frontu, Netanjahu je podsetio na planove Hezbolaha da sa hiljadama terorista izvrši invaziju na Galileju, dok je istovremeno planirao da uništi izraelske gradove sa sto pedeset hiljada projektila i raketa. Ta pretnja je, kako tvrdi, uspešno osujećena, a vođa organizacije Hasan Nasrala je eliminisan. Izraelske odbrambene snage nastavljaju sa potpunim uništavanjem terorističke infrastrukture u bezbednosnoj zoni u južnom Libanu. Poseban akcenat u obraćanju stavljen je na otkriće i likvidaciju masivnih podzemnih objekata na strateškom grebenu Bofor.

Netanjahu je ove podzemne lavirinte opisao kao sisteme neslućenih razmera, ističući da su toliko masivni da baze takvog tipa nikada ranije nije video u svojoj dugogodišnjoj kariereri.Izraelski premijer se u svom govoru osvrnuo i na širi geopolitički kontekst, podsećajući javnost da je pre godinu dana Izrael pokrenuo istorijski preventivni udar kako bi sprečio Iran da razvije atomsku bombu. Tom prilikom je, prema njegovim rečima, otklonjena neposredna nuklearna opasnost i eliminisan vrhovni vođa Ajatolah Hamenei.

Netanjahu je ponovio svoj čvrsti zavet da Teheran nikada neće posedovati nuklearno oružje.Na kraju obraćanja, premijer je naglasio da Izrael u potpunosti koristi svoje pravo na samoodbranu u neophodnom obimu, napominjući da o ovim koracima redovno i sa velikim poštovanjem razgovara sa svojim bliskim saveznikom, američkim predsednikom Donaldom Trampom. Izrazio je uverenje da će Izrael uz jedinstvo, mudrost i odlučnost uspeti da u potpunosti povrati bezbednost na severu zemlje.

Autor: Pink.rs