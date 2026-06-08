Tramp želi da iskoristi odbrambene budžete NATO-a za uklanjanje kineske tehnologije iz Evrope

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa vrši snažan pritisak na evropske saveznike da preusmere deo svojih vojnih budžeta kako bi u potpunosti uklonili i zamenili opremu vodeće kineske kompanije iz svoje kritične infrastrukture.

Vašington nastoji da pretvori rekordna finansijska izdvajanja za odbranu unutar Severnoatlantskog saveza u direktno oružje za tehnološki obračun sa Pekingom.Tokom napetog sastanka iza zatvorenih vrata održanog u Briselu, koordinator Državnog sekretarijata SAD za Kinu sugerisao je evropskim diplomatama da iskoriste novouspostavljeni finansijski okvir NATO-a za finansiranje ove izuzetno skupe operacije. Pritisak je prvenstveno usmeren prema Nemačkoj, od koje se traži da prva povuče radikalne poteze na svom tržištu.

Prema novom okviru dogovorenom na samitu Alijanse, države članice ciljaju izdvajanje od čak pet odsto bruto domaćeg proizvoda za odbranu do dvehiljade trideset pete godine. Od tog ukupnog iznosa, jedan zarez pet odsto namenjeno je široj nacionalnoj otpornosti i zaštiti kritične infrastrukture, a Vašington sada zahteva da se upravo ta specifična budžetska stavka upotrebi za eliminisanje kineskog hardvera, za koji američke službe dugo tvrde da sadrži skrivene sisteme za potrebe kineskih obaveštajnih agencija.

Ovaj mandat nailazi na ogroman otpor širom Evrope zbog duboke tehnološke zavisnosti od kineskih dobavljača. Kineske kompanije trenutno pokrivaju između trideset i četrdeset odsto ukupne evropske infrastrukture za pet-Ge (5G) mreže, što bi potpunu demontažu i zamenu opreme učinilo jednim od najvećih i najskupljih prisilnih tehnoloških projekata u ljudskoj istoriji.

Evropske ekonomske sile, pre svega Nemačka i Španija, izražavaju veliku uzdržanost prema zahtevima Bele kuće. Vlade u Berlinu i Madridu strahuju od katastrofalne ekonomske odmazde Pekinga, koji predstavlja ključnog trgovinskog partnera za njihove ekonomije, ali i od ozbiljnih operativnih poremećaja i kašnjenja u radu domaćih telekomunikacionih mreža ukoliko započne masovno uklanjanje funkcionalnog hardvera.Zvanični Vašington je postavio jasan ultimatum evropskim prestonicama povezujući dalju razmenu poverljivih obaveštajnih podataka i opstanak vojnih saveza sa potpunom čistotom lanaca snabdevanja. Evropa se na taj način našla u diplomatskom i ekonomskom procepu između agresivnog američkog tehnološkog odvajanja i realnih troškova na sopstvenom tlu.

Predstojeći samiti NATO-a staviće evropske lidere pred ključan i težak izbor jer će morati ili da pristanu na zahteve Amerike o radikalnom geopolitičkom odvajanju ili da rizikuju ozbiljne pukotine u zapadnom bezbednosnom štitu zbog zadržavanja kineske mrežne opreme.

Autor: Pink.rs