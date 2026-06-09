NOVI PAKT KOJI PRETI ZAPADU? Si Đinping i Kim Džong Un zbijaju redove – Povezani smo i delimo zajedničku sudbinu!

Kineski predsednik Si Đinping, prvi put posle šest godina, nalazi se u zvaničnoj poseti Severnoj Koreji, gde mu je severnokorejski kolega Kim Džong Un priredio svečani doček – od dobrodošlice na crvenom tepihu do uigranih akrobatskih nastupa.

Xi Jinping and Kim Jong Un agreed in Pyongyang to strengthen cooperation between China and North Korea, emphasizing deeper political trust and expanded practical collaboration. Kim also hosted a reception for Xi’s visit, attended by both leaders’ spouses. pic.twitter.com/amCAroaRed — Kigali Daily News (@kigalidailynews) 09. јун 2026.

Konkretni dogovori nisu postignuti, ali je Kim prepoznao značaj ove posete. Sijev izbor da Pjongjang bude njegova prva državna poseta 2026. pokazuje „najveći značaj“ koji se pridaje bilateralnim vezama, izvestila je severnokorejska državna novinska kuća KCNA.

Si posećuje Severnu Koreju u trenutku kada Peking pokušava da ponovo uspostavi uticaj na strateški važnog, ali duboko nepredvidivog partnera koji se približio Moskvi. Posetom će dovoljno podsetiti Kima da je njegov glavni dobrotvor Kina. Kimu će prisustvo tako važne ličnosti, samo nekoliko nedelja pošto je Si ugostio američkog lidera Donaldа Trampа i ruskog predsednika Vladimirа Putinа, pokazati da ima važne prijatelje, uprkos kontinuiranim međunarodnim sankcijama.

Kineski predsednik je 8. juna uveče na banketu pohvalio odnose dveju zemalja, izjavivši da su Peking i Pjongjang „povezani planinama i rekama i da dele zajedničku sudbinu“, javlja Sinhua. Kim je sve ponovio i dodao da će Severna Koreja nastaviti da održava prijateljstvo sa Kinom, jer je to glavni prioritet. Ponovo je potvrdio podršku principu „Jedne Kine“ u Pekingu. Poseta je podsetnik na snagu njihovog prijateljstva, uprkos „previranju u međunarodnim poslovima“, poručio je severnokorejski lider.

Si je ukazao i da je postigao „važan konsenzus“ sa Kimom da „shvati aktuelnost trenutka“ i produbi razmenu na visokom nivou, ali i veze među njihovim stanovnicima. Dva lidera su naglasila i da se 2026. navršava 65. godina odbrambenog pakta između Severne Koreje i Kine, jedinog koji Peking ima sa bilo kojom zemljom.

Kina je najvažniji politički i ekonomski partner Severne Koreje, ali i spasitelj zbog teških međunarodnih sankcija uvedenih za njen program nuklearnog naoružanja. Uprkos oslanjanju Severne Koreje na Kinu i pozicije mlađeg partnera u savezu, Kim je izgleda sada uspeo da postigne sopstvenu nameru po pitanju bar jedne ključne stvari. Razgovori o denuklearizaciji Severne Koreje nisu se pominjali u izveštajima državnih medija 8. juna - što i nije iznenađujuće. Poslednjih godina, Kina je značajno ublažila pozive na denuklearizaciju Korejskog poluostrva i izbegla da to pitanje i javno pomene.

Sija su na putovanju pratili neki od najvažnijih ljudi u njegovoj vladi, među kojima njegov de fakto šef kabineta Cai Ćija, ministar odbrane Dong Đun, kao i Vang Jij i Vang Ventao, ministri spoljnih poslova i trgovine.

Lideri su 9. juna posetili Kulu prijateljstva, posvećenu kineskim vojnicima koji su se borili u Korejskom ratu. Obišli su i najbolje škole za kadrove u Pjongjangu, gde su posadili jelku, kao simbol za njihovo zimzeleno prijateljstvo, izvestila je Sinhua. Tokom boravka u Pjongjangu, Sija su ugostili u državnoj kući Kumsusan, ekskluzivnoj rezidenciji u srcu prestonice. Navodno je izgrađena 2019. kako bi se ugostio Si tokom prve državne posete Pjongjangu. U istoj kući primljeni su i strani lideri poput ruskog predsednika Vladimirа Putinа i predsednika Belorusije Aleksandrа Lukašenkа.

Autor: D.S.