Koliko košta odbijanje šengenske vize? EU zaradila milione, a evo koje zemlje su najviše odbijane

Zemlje Evropske unije zaradile su prošle godine neverovatnih 157,1 milion evra od taksi za zahteve za vize koji su na kraju odbijeni, pokazao je najnoviji izveštaj nevladine organizacije LAGO Kolektiv, zasnovan na zvaničnim podacima Evropske komisije.

Ovaj unosan "biznis" iz godine u godinu donosi sve veći profit Briselu. U 2024. godini zarada od odbijenih viza u EU iznosila je 145,1 milion evra, dok je 2023. godine ta cifra bila 130 miliona evra.

Rekorderi po odbijanju i drastičan skok troškova

Prema podacima koje prenosi briselski portal EUobserver, najveće stope odbijanja zabeležene su kod podnosilaca zahteva iz sledećih zemalja:

- Bangladeš – 54,5 odsto odbijenih zahteva

- Senegal – 52 odsto odbijenih zahteva

- Nigerija – 48 odsto odbijenih zahteva

- Pakistan – 46 odsto odbijenih zahteva

- Angola – 45 odsto odbijenih zahteva

Posebno drastičan skok troškova odbijenih viza zabeležen je u Angoli, gde su troškovi porasli za čak 177 odsto, dostižući cifru od 2,9 miliona evra u prošloj godini.

"Porez na turizam, poslovanje i aspiracije"

Osnivačica LAGO Kolektiva, Marta Foresti, opisala je aktuelni proces aplikacije za Šengen vizu kao sistem koji je potpuno izgubio svoju primarnu svrhu.

– Ovaj vizni režim zapravo funkcioniše kao porez na turizam, poslovanje, trgovinu i aspiracije ljudi – upozorila je Foresti.

Ova praksa Evropske unije, u stručnim krugovima nazvana "obrnute doznake", izaziva ogroman bes i ljutnju u mnogim zemljama u razvoju. To se posebno odnosi na Afriku, čiji su građani pokrili čak 42 odsto ukupnih izgubljenih taksi na nivou sveta, iako sa ovog kontinenta dolazi svega 24 odsto od ukupnog broja podnosilaca zahteva.

Da stvar bude gora po sve koji apliciraju, Evropska komisija je dodatno podigla cene, pa tako taksa za podnošenje zahteva za šengensku vizu sada iznosi 90 evra za odrasle, u odnosu na 80 evra koliko je iznosila prošle godine. Ovi iznosi se, prema striktnim pravilima EU, ne vraćaju podnosiocima bez obzira na krajnji ishod i odluku o odbijanju.

Autor: D.S.