DA LI JE MOGUĆE? Više od pola Srbije ne otvori nijednu knjigu godišnje, evo ko nas je jedini 'prešišao' na listi srama!

Najnoviji podaci Evrostata, statističke kancelarije Evropske unije, doneli su poražavajuće vesti za Srbiju.
Čak dve trećine naših stanovnika tokom cele godine ne pročita apsolutno nijednu knjigu, što nas svrstava u sam vrh najlošijih zemalja na Starom kontinentu.
Muškarci prednjače u poražavajućem trendu
Kada se podaci razlože po polovima, situacija postaje još alarmantnija. Čak 76 odsto muškaraca u Srbiji za godinu dana ne pročita nijedno književno delo. Ovim procentom, Srbi su zauzeli neslavno prvo mesto u Evropi po nečitanju među jačim polom.
Žene su, s druge strane, nešto revnosnije, ali je i kod njih procenat zabrinjavajuć – 54,4 odsto pripadnica lepšeg pola u našoj zemlji ne otvori knjigu tokom godine.
Ko je gori od nas?
Srbija se sa ukupno 64,8 odsto "nečitača" nalazi u veoma lošem društvu. Na ovoj listi srama, iza nas su ostali samo:
Albanija (70,8%)
Rumunija (70,6%)
Turska (69,7%)
Kipar (67,3%)
I dok se svet ubrzano menja, ovi podaci pokazuju da se u Srbiji knjiga sve češće koristi samo kao ukras na polici, dok kultura čitanja polako izumire.
Autor: Dalibor Stankov