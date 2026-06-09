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STRAVIČAN UDES KOD EVZONIJA, IMA MRTVIH! Sudarili se kamion i automobil, saobraćaj u prekidu (VIDEO)

Izvor: Protothema, Foto: Pink.rs ||

Na deonici autoputa prema Solunu u Grčkoj, odmah nakon naplatne rampe Malgara kod petlje Evzoni, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i kamion.

Okolnosti udesa još uvek nisu potpuno razjašnjene, a prema dosadašnjim informacijama, do sudara je došlo kada je automobil zadnjom levom stranom udario u teretno vozilo.

U ovoj nesreći život je izgubila žena (70) , koja je podlegla povredama u bolnici ubrzo nakon intubacije.

Muškarac koji se takođe nalazio u automobilu prošao je sa lakšim povredama i hospitalizovan je.

Zbog vozila koja su i dalje zaustavljena na kolovozu, na ovoj deonici autoputa već su se formirale kilometarske gužve, pa se vozačima savetuje ogroman oprez.

Brojne ekipe saobraćajne policije izašle su na lice mesta.

Dok jedni vrše uviđaj kako bi utvrdili tačan uzrok tragedije, drugi ulažu velike napore da regulišu saobraćaj i što pre uklone vozila sa puta kako bi se saobraćaj normalizovao.

Autor: S.M.

#Automobili

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