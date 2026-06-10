Nordijske zemlje u SB UN: Ruska invazija je najveća strateška greška 21. veka

Na 10166. sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, posvećenoj održavanju mira i bezbednosti u Ukrajini, ministarka spoljnih poslova Finske Elina Valtonen prenela je zajednički stav nordijskih zemalja – Danske, Islanda, Norveške, Švedske i Finske – ocenivši da je odluka Rusije da pokrene invaziju na Ukrajinu jedna od najvećih strateških grešaka ovog veka.

Valtonen je istakla da Rusija, više od četiri godine od početka sukoba, nije uspela da ostvari svoje ciljeve, dok istovremeno plaća ogromnu cenu u ljudskim životima i vojnim resursima. Prema njenim rečima, samo tokom maja ove godine Rusija je pretrpela više od 30.000 žrtava na bojnom polju.

„Ovakvo zanemarivanje ljudskih života u oštroj je suprotnosti sa vrednostima i ljudskim pravima koje smo se kolektivno obavezali da poštujemo“, navela je šefica finske diplomatije. U saopštenju se najoštrije osuđuje intenziviranje ruskih vazdušnih napada na ukrajinske gradove i civile, kao i eskalacija retorike ruskih zvaničnika koji su uputili otvorene pretnje civilima, diplomatama i osoblju međunarodnih organizacija koje deluju u Ukrajini.

„Nordijske zemlje snažno osuđuju ove izjave. Rusija ne diktira naše diplomatsko prisustvo u Ukrajini“, poručila je Valtonen, naglašavajući da Ukrajina, kao članica UN, ima neotuđivo pravo na samoodbranu u skladu sa članom 51. Povelje UN.Nordijske države su dale punu podršku nedavnom pozivu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na hitan prekid vatre i direktne pregovore između lidera Ukrajine i Rusije. Istaknuto je da prekid vatre mora biti prvi korak ka pravednom, trajnom i održivom miru.

Obraćajući se direktno ruskom predsedniku, Valtonen je poslala jasnu poruku Kremlju:

„Predsedniče Putine, put do mira je jasan. Okončajte ovaj rat. Povucite ruske snage iz Ukrajine. Poštujte suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i pridržavajte se međunarodnog prava.“

Na kraju izlaganja, ministarka je naglasila da nordijske zemlje žele mirne odnose sa Rusijom, ali da se mir ne može graditi na agresiji, prinudi ili potčinjavanju jednog naroda. Mir se, kako je zaključila, može zasnivati isključivo na poštovanju Povelje UN, suvereniteta i pravila koja štite sve nacije, bez obzira na njihovu veličinu.

Autor: Pink.rs