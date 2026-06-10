Serija eksplozija u Moskvi: Likvidiran ruski general, Kremlj gasi kamere zbog straha od 'iranskog scenarija'

U ruskoj prestonici danas su odjeknule dve eksplozije automobila bombi u kojima je poginuo 62-godišnji general-potpukovnik vojske Ruske Federacije. Gotovo istovremeno, ruske bezbednosne službe privremeno su isključile delove specijalnog sistema video-nadzora koji obezbeđuje predsednika Vladimira Putina, što svedoči o drastičnom podizanju mera bezbednosti i paranoji unutar Kremlja.

Eksplozije su se dogodile u stambenim četvrtima Moskve u kojima pretežno žive ruska vojna lica i njihove porodice. U jednoj od eksplozija, naprava postavljena ispod vozila usmrtila je visokorangiranog ruskog oficira. Iako ruske vlasti još uvek nisu zvanično saopštile njegovo ime, potvrđeno je da je reč o general-potpukovniku starom 62 godine.Meta druge eksplozije, koja se odigrala u istom periodu, za sada ostaje nepoznata.

Ruski Telegram kanali bliski bezbednosnim strukturama prenose da je ovo, ukoliko se navodi o činu pokojnoga potvrde, već četvrta uspešna likvidacija visokog ruskog oficira u dubokoj pozadini od početka sukoba. Šef Federalne službe bezbednosti (FSB) Aleksandar Bortnikov prethodno je izjavio da su mere bezbednosti oko visokih oficira maksimalno pojačane, ali ovaj napad pokazuje ozbiljne propuste u zaštiti vojnog vrha.Paralelno sa napadima na ulicama Moskve, ruske tajne službe povukle su radikalan potez i privremeno onemogućile delove nadzornog sistema zaduženog za zaštitu samog Vladimira Putina i njegovog najužeg kruga saradnika.

Odluka je doneta zbog opravdanog straha da bi bezbednosne kamere mogle biti hakovane i iskorišćene za precizno praćenje kretanja ruskog lidera. Kremlj je posebno uznemiren zbog takozvanog „iranskog scenarija“, gde su savremene tehnologije i propusti u sistemima video-nadzora omogućili stranim obaveštajnim službama da lociraju i eliminisaju visoke zvaničnike u Teheranu. Inženjeri trenutno pokušavaju da u potpunosti izoluju ovaj zatvoreni sistem od interneta kako bi sprečili potencijalne upade spolja.

Ovi događaji reflektuju duboku anksioznost koja vlada u vrhu ruske vlasti. Dok se spoljne pretnje intenziviraju, analitičari upozoravaju da bi Vladimir Putin mogao imati mnogo više razloga da se pribojava pretnji koje dolaze iznutra.

Značajan deo ruske političke i biznis elite navodno je sve glasniji u stavu da rat u Ukrajini treba privesti kraju, dok šef Kremlja i dalje kategorički odbija bilo kakav kompromis koji bi značio uzmicanje.Ruska istorija je više puta pokazala da se dugotrajni i iscrpljujući ratovi, praćeni frustracijom unutar vladajuće klase, često završavaju pogubno po one na vlasti.

Ukoliko se podele unutar ruske elite prodube i ako bezbednosne službe ne uspeju da zaustave likvidacije u samom srcu Moskve, Putin bi se ubrzo mogao suočiti ne samo sa potpunom političkom izolacijom, već i sa direktnim ugrožavanjem sopstvene pozicije i kontrole nad zemljom.

Autor: Pink.rs